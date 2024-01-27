27 января 2024, 19:21

Трепова останется в СИЗО до нового суда

РИА «Новости»
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Осужденная на 27 лет колонии общего режима Дарья Трепова останется в следственном изоляторе до нового судебного заседания. Об этом сообщил источник Пятого канала.

Девушке несколько дней назад вынесли приговор по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Но пока приговор не вступил в законную силу, этапировать Трепову нельзя.

Telegram-канал Shot сообщал, что осужденную планируют перевести в женскую исправительную колонию № 2 в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области.

Суд 25 января приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей. Также девушка должна выплатить 16,495 миллиона рублей по искам пострадавших в результате взрыва.

Теракт в Северной столице произошел весной прошлого года. Татарский организовал в кафе тематический вечер, на который пришла Трепова. Она вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку. Татарский погиб на месте от полученных травм.

Суд Взрывы Приговоры СИЗО Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
27 января 2024, 18:51
Жителя Балашихи отправили в колонию на 20 лет за поджог квартиры с тремя людьми
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В Балашихе суд приговорил 27-летнего местного жителя к 20 годам колонии строгого режима. Он жестоко расправился с тремя людьми и ограбил пенсионерку, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, осенью 2022 года пьяный мужчина ночью заявился в квартиру к своей знакомой. Между ними сразу же произошел конфликт из-за давней взаимной личной неприязни. Во время ссоры гость избил хозяйку, облил ее и квартиру, в которой были еще двое мужчин, заранее приготовленной горючей жидкостью, поджег и скрылся. В результате три человека погибли.

Летом того же года обвиняемый вместе с подельниками днем зашел в квартиру пенсионерки под видом слесаря, якобы чтобы проверить трубы. Соучастники втерлись в доверие к женщине и украли ее кошелек с 50 тысячами рублей.

Ранее в Подмосковье обнаружили тело пропавшей в Электростали девушки. До этого она с подругой гуляла в центре столицы, а затем села в метро и отправилась к электричке, отходившей от станции «Серп и молот».

Убийства Суд Преступления Приговоры Балашиха
27 января 2024, 15:47
«Найдена, погибла». В Подмосковье обнаружили тело пропавшей в Электростали девушки
Unsplash
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Девушку, пропавшую в Электростали, обнаружили мертвой. Об этом сообщили на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Жительница Подмосковья пропала 22 января 2024 года. К поискам девушки подключили волонтеров - они двое суток прочесывали местность и опрашивали возможных свидетелей.

«Найдена, погибла. Отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким», - сообщили волонтеры.

По данным паблика «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК», вечер 21 января погибшая провела в компании подруги. Девушки гуляли в центре столицы. Затем женщина села в метро и отправилась к электричке, отходившей от станции «Серп и молот».

В поезде девушка проспала свою остановку и доехала до Электростали. Там она решила вызвать такси до дома. После того, как женщина села в машину, ее никто не видел. По предварительным данным, с девушкой расправился водитель.

Ранее стало известно, что следователи заподозрили жителя Егорьевска в убийстве своего знакомого. Орудием расправы оказался шнур от зарядки.

Убийства Волонтеры Преступления Женщины Электросталь
27 января 2024, 14:18
Москвичку заподозрили в убийстве знакомого на юге столицы
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В Южном округе Москвы убили 35-летнего местного жителя. Предположительно, его зарезала 34-летняя подруга в пьяной ссоре, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что труп мужчины нашли рядом с жилым домом, расположенным на Кавказском бульваре. На теле покойного зафиксировали ножевые ранения.

В пресс-службе добавили, что в убийстве подозревают знакомую потерпевшего. До этого пара распивала алкоголь в квартире женщины и поссорилась. Во время конфликта хозяйка жилища пырнула несколько раз ножом собутыльника.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители. Прокуратура проконтролирует, чтобы следствие возбудило уголовное дело и привлекло к ответственности нанесшего смертельные ранения.

Правоохранители также раскрыли убийство, которое произошло 14 лет назад в Северо-Восточном округе Москвы. Подозреваемого задержали, он уже признал свою вину.

Убийства Москва
27 января 2024, 08:05
Канал контрабанды наркотиков из Эстонии вскрыли в Ленинградской области
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Правоохранители вскрыли в Ленинградской области канал контрабанды кокаина и гашиша из Эстонии, осуществлявшейся с помощью беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, крупную партию наркотиков перебрасывали через реку Нарва, применяя FPV-дроны. К ним привязывали упакованные запрещенные вещества, и оператор вел беспилотник на территорию России.

Источник агентства заявил. что контрабандисты пытались за «солидную зарплату» завербовать ветеранов СВО, опытных в управлении дронами.

Никого пока не задержали. Расследование продолжается.

Ранее 21-летней девушке, бывшей студентке воронежского медколледжа, предъявили обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина. Она планировала переправить из Москвы в страны Евросоюза партию наркотика более чем на 2,5 миллиарда рублей, однако в столице ее задержали. Девушка признала вину и стала помогать следствию.

Наркотики Ленинградская область Беспилотники Контрабанда Эстония

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