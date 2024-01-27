Трепова останется в СИЗО до нового суда

Девушке несколько дней назад вынесли приговор по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Но пока приговор не вступил в законную силу, этапировать Трепову нельзя.

Telegram-канал Shot сообщал, что осужденную планируют перевести в женскую исправительную колонию № 2 в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области.

Суд 25 января приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей. Также девушка должна выплатить 16,495 миллиона рублей по искам пострадавших в результате взрыва.

Теракт в Северной столице произошел весной прошлого года. Татарский организовал в кафе тематический вечер, на который пришла Трепова. Она вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку. Татарский погиб на месте от полученных травм.