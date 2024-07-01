Тренера молодежной сборной по борьбе заподозрили в содействии терроризму

Спортивного тренера обвинили в части первой статьи 205.1 Уголовного кодекса: «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность». В случае доказательства вины ему грозит от семи до 15 лет свободы и штраф.

В Федерации спортивной борьбы России РБК подтвердили задержание тренера.

«Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», - заявил собеседник издания.

Алишери Исматзода родился в 1992 году в Душанбе (Таджикистан). Окончил Российский государственный университет физкультуры и спорта, мастер спорта России по вольной борьбе и кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Исматзода работает тренером юношеской сборной России (девушки до 16 лет) и юношеской сборной Москвы (юноши до 16 лет). В мае этого года один из подопечных тренера - борец Муса Сантиков - выиграл золотую медаль на первенстве Европы.

В июне этого года Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ФСИН Александра Смирнова публичные призывы к терроризму.