03 сентября 2024, 18:34

Трех сотрудников миграционных подразделений в Москве обвинили в мошенничестве

РИА «Новости»
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Трех сотрудников московских миграционных подразделений заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СК по Подмосковью.

В отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного сотрудника Центра временного содержания иностранных граждан возбудили два уголовных дела. По версии следствия, подозреваемые внушали иностранцам, что могут сократить срок их пребывания на российской территории. В обмен на мнимое продление пребывания в стране они получали деньги.

«C целью личного обогащения фигуранты получили от иностранных граждан денежные средства в размере не менее 80 тысяч рублей, однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий», - отметили в пресс-службе.

По месту жительства и работы фигурантов уголовного дела провели обыски и обнаружили предметы и документы, подтверждающие их причастность к преступлениям.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении петербургских полицейских. По версии следствия, правоохранители превысили свои полномочия во время задержания активистов «Русской общины».

Уголовное дело Преступления Мошенничество Полиция Москва
03 сентября 2024, 12:08
Россиянам раскрыли две самые популярные и опасные схемы мошенничества
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Самыми популярными и опасными мошенническими схемами считаются звонки по телефону и через мессенджеры от имени МВД и Центробанка. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он объяснил, что обычно злоумышленники убеждают жертв перевести деньги на «безопасный счет». Мошенники запрашивают данные карт, пароли из смс и другую информацию, чтобы украсть средства. Аферисты заставляют людей совершать переводы, снимать и зачислять деньги в банкоматах, а также вынуждают оформлять кредиты.

«Злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», - добавил специалист.

В Нижегородской области две местные жительницы стали жертвами аферистов. В первом случае женщина перевела мошеннику более миллиона рублей, во втором - пенсионерка отдала злоумышленниками примерно столько же. Правоохранители возбудили уголовные дела и приступили к поиску мошенников.

Мошенничество
03 сентября 2024, 12:05
Житель Севастополя получил 16 лет за подготовку к теракту и шпионаж
Unsplash
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ФСБ завершила расследование уголовного дела о подготовке к теракту, шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ против жителя Севастополя. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

В ФСБ уточнили, что мужчину 1978 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами, задержали год назад. По заданию кураторов он готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму.

Южный окружной военный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Ранее в Керчи задержали 23-летнего местного жителя , который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации российских систем ПВО.

Кроме того, в Крыму поймали троих агентов украинской военной разведки - двоих россиян и одного гражданина Молдавии. Они планировали подрывы в городах полуострова и собирали секретные сведения о российских военных.

Шпионаж ФСБ Взрывы Севастополь
03 сентября 2024, 09:15
Срок предварительного следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили
РИА «Новости»
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Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова продлили до 14 ноября. Экс-чиновнику вменяют ряд преступлений, в том числе растрату в особо крупном размере, сообщило РИА «Новости».

Магомедова обвиняют в растрате, незаконном обороте оружия и боеприпасов, содействии террористической деятельности, а также убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Вторым фигурантом уголовного дела является начальник управления Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Басманный суд ранее продлил ему арест до 3 октября.

По версии следствия, Магомедов похитил десятки миллионов рублей , которые выделялись для проведения мероприятий. Также бывшего чиновника подозревают в получении взяток и связях с криминальными авторитетами.

По данным «Московского комсомольца» , в конце июля в следственном изоляторе «Матросская тишина» экс-министр спорта Дагестана нанес себе раны в попытке наложить на себя руки. Обвиняемого госпитализировали в НИИ Скорой имени Склифосовского.

Уголовное дело Дагестан Убийства Суд Преступления Чиновники
03 сентября 2024, 00:04
Обвиняемого в коррупции генерала Муминджанова этапировали в Москву
РИА «Новости»
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Задержанного по обвинению в коррупции заместителя главы Ленинградского военного округа генерал-майора Валерия Муминджанова отправили в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Муминджанов задержан в Воронеже и этапирован в Москву для проведения следственных действий», - заявили в органах.

Собеседник агентства отметил, что военный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения генералу в виде заключения под стражу.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у сына Муминджанова Истама есть недвижимость в элитном жилом комплексе Москвы. Это двухкомнатная квартира стоимостью около 30 миллионов рублей. Помимо этого, у мужчины есть автомобиль BMW X1 XDrive, который стоит примерно два миллиона рублей.

Против замкомандующего ЛВО возбудили уголовное дело о взяточничестве. Следователи выяснили, что ему незаконно передали более 20 миллионов рублей.

Уголовное дело Коррупция Москва

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