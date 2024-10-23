23 октября 2024, 15:54

Трех российских подростков обвинили в поджоге бомбардировщиков на военном аэродроме

РИА «Новости»
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Трех подростков заподозрили в попытке поджога двух стратегических бомбардировщиков Ту-22М на военном аэродроме в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, молодых людей арестовали, они находятся в СИЗО по обвинению в подготовке террористического акта. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Двоим фигурантам по 17 лет, самому младшему - 15. Их задержали еще 18 сентября. По версии следствия, юные диверсанты планировали проникнуть на территорию военного аэродрома в Усольском районе, чтобы нанести ущерб двум Ту-22М.

Брат одного из задержанных с весны принимает участие в специальной военной операции.

Ранее суд приговорил организованную группировку из 13 диверсантов к реальным срокам. Они планировали диверсии на авиабазе ВКС России в Приморском крае, а также многочисленные поджоги на железных дорогах.

Уголовное дело Терроризм Самолеты Следственный комитет России
23 октября 2024, 16:32
Башкирская студентка проведет 6 лет за решеткой за нюдсы третьекласснику
РИА «Новости»
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Белебеевский городской суд в Башкирии решил судьбу студентки, которая обменивалась интимными фотографиями с третьеклассником. Ее приговорили к шести годам лишения свободы, сообщило РИА «Новости».

Против 18-летней студентки возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика.

В социальных сетях информация о девушке из поселка Приютово, обменивавшейся фотографиями с школьником, вызвала широкий резонанс. Переписку в интимном формате обнаружила мать ребенка, после чего она обратилась в полицию.

«Белебеевский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и ограничение свободы на один год», - сообщил представитель суда.

Приговор огласили еще 3 октября, но в законную силу не вступил, поскольку девушка подала апелляцию. Дату ее рассмотрения пока не назначили.

Ранее школьница из Петербурга подделала документы ради интима с 25-летним мужчиной.

Уголовное дело Суд Башкирия Школьники
22 октября 2024, 21:55
Бизнесмен получил срок после гибели двух человек при пожаре в ТЦ в Лобне
РИА «Новости»
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Лобненский городской суд приговорил индивидуального предпринимателя к двум годам колонии-поселения по делу о гибели двух человек при пожаре в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Московской области.

Правоохранители расследовали уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц Установлено, что 20 февраля 2023 года Юрий А., нарушил требования о пожарной безопасности. Это привело к возгоранию горючих материалов от электрического обогревателя в торговом центре в Лобне.

В результате пожара мужчину и женщину доставили в больницу, позже они скончались. Обвиняемый проведет в колонии-поселения два года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее из-за пожара в гостинице в Лобне пострадали пять человек, двое из которых погибли. Сотрудники МЧС спасли шесть человек , в том числе ребенка.

Уголовное дело Пожары Суд Лобня
22 октября 2024, 18:20
Угрожавшему отрезать язык учителю цыгану вынесли приговор
РИА «Новости»
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Металлургический райсуд Челябинска огласил приговор Руслану Панченкову, который угрожал отрезать язык школьному учителю. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, сообщил сайт 74.RU.

В процессе разбирательства судья отметил, что мужчине также запрещено посещать детские учреждения. Панченков полностью признал свою вину и повторно извинился перед преподавателем. Дело рассматривали в упрощенном порядке.

Конфликт произошел 19 сентября в школе № 71, когда Панченков вместе с другом пришел в учебное заведение для выяснения обстоятельств замечания, сделанного его ребенку. Один из учащихся записал разговор мужчины с педагогом. В нем Панченков использовал неподобающие выражения. В результате учительница попала в больницу из-за плохого самочувствия после ссоры, а его задержали.

По материалам дела, на Панченкова составили административный протокол за мелкое хулиганство, и он получил 14 суток ареста. Однако в действиях мужчины усмотрели более серьезное правонарушение, в связи с чем привлекли к уголовной ответственности.

Ранее мужчине утвердили обвинение и завели дело по статье «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью».

Уголовное дело Суд Дети Школы Приговоры Учителя Челябинск
22 октября 2024, 16:43
Попытку Арашукова дать взятку в «Черном дельфине» сняли на видео
РИА «Новости»
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ФСБ опубликовала видео, на котором бывший сенатор Рауф Арашуков предлагал взятку сотруднику ФСИН. Политик отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин».  

По данным следствия, сумма взятки составила 3 миллиона рублей , которые Арашуков планировал использовать для получения привилегий, включая увеличение лимита на телефонные разговоры и дополнительные свидания с родственниками.

Уголовное дело возбудили не только против Арашукова, но и против его адвоката. Как утверждают правоохранительные органы, передача денег происходила с июля по октябрь, что и стало поводом для расследования. Арашукова и его отца Рауля признали виновными в создании преступного сообщества и масштабных хищениях газа у «Газпрома», сумма которых превысила 30 миллиардов рублей. Находясь в заключении, экс-сенатор Арашуков обращался за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он попросил содействия, однако не указал, в чем именно.

Коррупция Тюрьмы

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