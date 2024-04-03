Трех подростков схватили в Уфе при попытке устроить диверсию

Житель Уфы получил в мессенджере предложение заработать и позвал «на дело» двух друзей. Подростков взяли с поличным при попытке поджечь объект связи. Цель, по словам одного из них, выбрал куратор. У задержанных изъяли необходимые для диверсии вещества и инструменты.

«Трое уфимцев <…> вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение», - сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан.

Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 281 УК России «Покушение на диверсию». Кировский районный суд Уфы постановил арестовать подростков.

В Россию пытались ввезти через страны Евросоюза крупную партию взрывчатки , спрятанную в иконах. Обнаруженного при проверке количества гексогена хватило бы на подрыв пятиэтажки.