03 апреля 2024, 12:00

Трех подростков схватили в Уфе при попытке устроить диверсию

РИА «Новости»
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Силовики задержали в Уфе трех подростков по подозрению в организации диверсии за деньги. По версии следствия, их завербовали через Telegram, сообщило РИА «Новости».

Житель Уфы получил в мессенджере предложение заработать и позвал «на дело» двух друзей. Подростков взяли с поличным при попытке поджечь объект связи. Цель, по словам одного из них, выбрал куратор. У задержанных изъяли необходимые для диверсии вещества и инструменты.

«Трое уфимцев <…> вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение», - сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан.

Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 281 УК России «Покушение на диверсию». Кировский районный суд Уфы постановил арестовать подростков.

В Россию пытались ввезти через страны Евросоюза крупную партию взрывчатки , спрятанную в иконах. Обнаруженного при проверке количества гексогена хватило бы на подрыв пятиэтажки.

Поджоги Башкирия Терроризм ФСБ Школьники
03 апреля 2024, 10:20
Продавший террористам машину Диловар Исломов обжаловал арест по делу о «Крокусе»
РИА «Новости»
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Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Диловар Исломов обжаловал заключение под стражу. Об этом сообщили «Известия».

Информация об апелляционной жалобе появилась в картотеке Басманного суда Москвы и на сайте московских судов общей юрисдикции. Дело об избрании меры пресечения Диловару Исломову в виде заключения под стражу зарегистрировали 25 марта. Тогда же вынесли постановление об удовлетворении ходатайства. Арестант 3 апреля обжаловал решение.

Уроженец Душанбе работал таксистом. За две недели до нападения он продал машину Renault , на которой ездили террористы.

Диловар Исломов стал третьим членом семьи Исломовых , обжаловавшим арест. В предыдущие дни то же сделали его отец Исроил и брат Аминчон. Все они стали фигурантами уголовного дела по части третьей статьи 205 УК России «Террористический акт». Апелляционную жалобу также подал Алишер Касимов , который сдавал террористам квартиру в Путилкове.

Уголовное дело Суд Терроризм Аресты Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 02:29
Владельцев «Крокуса» могут посадить на 10 лет
РИА «Новости»
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Владельцам «Крокус Сити Холла» после теракта может грозить до 10 лет тюрьмы по статье об оказании небезопасных услуг. Об этом РИА «Новости» заявили юристы.

По словам генерального директора юридической компании «Партнер» Константина Горина, против руководителей могут выдвинуть обвинения, если повлекшее смерть посетителей возгорание случилось в том числе из-за нарушений техники пожарной безопасности в торговом центре.

«Если будут найдены несоответствия в безопасности здания, в результате которых, а не непосредственно террористического акта, погибли люди, то за это Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сказал Горин.

Член ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев подчеркнул, что речь идет о статье 238 УК РФ.

Ранее стало известно, что у 10-го фигуранта дела о теракте в Красногорске Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в столице. Как рассказала его супруга, мужчина отправился в Москву 1 марта и не успел получить патент.

Уголовное дело Пожары Россия Москва Теракт в «Крокусе»
02 апреля 2024, 18:18
Более 400 причастных к поджогам учреждений выявили в РФ с начала СВО
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С начала спецоперации в России установили 438 причастных к поджогам учреждений. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.

«Установлены 438 лиц, причастных к нападению, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта», - процитировало его РИА «Новости».

В России регулярно задерживают людей, пытающихся поджечь военкоматы. Петербуржца, пойманного на этом еще в октябре 2022 года, обвинили в госизмене. В декабре 2023-го аналогичное преступление совершила санитарка детской больницы в Волгограде. Она бросила в холл военного комиссариата зажженный фейерверк. Никто не пострадал, женщину задержали.

В ноябре в Ленинградской области 17-летнего парня, кидавшего бутылки с зажигательной смесью в дверь здания военкомата, приговорили к шести годам лишения свободы. Ему вменили попытку теракта.

Поджоги МВД РФ Преступления
02 апреля 2024, 17:20
Десятый фигурант дела «Крокуса» не получил разрешения на работу в Москве
РИА «Новости»
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У 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказала его жена Файзигуль Джурабекзода.

«Он собрался и улетел в Москву 1 марта, не успел даже патент получить и начать работать», - сообщила супруга.

Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду до 22 мая 2024 года. Мужчину обвиняют по статье «Террористический акт». Юсуфзода мог быть одним из участников организации массового убийства людей в «Крокусе». Вопрос об аресте подозреваемого рассмотрели в закрытом режиме по просьбе следователя.

Ранее правоохранительные органы в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»*. Ими оказались гражданин Таджикистана 37-летний Фазылджон А. и гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Убийства Суд Россия Таджикистан Москва

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