Трех пенсионерок застрелили в Подмосковье

По его данным, женщин убили в частном доме. Ни мотив преступления, ни подозреваемого пока не установили. По информации издания, убийство случилось еще 5 февраля, однако тела обнаружили через день.

« Московский комсомолец » добавил, что мертвых женщин нашел сосед. Это две 68-летние сестры-близнецы и их 65-летняя подруга, частный предприниматель. СМИ добавило, что в убийстве, по предварительным данным, заподозрили их знакомого. На месте работают следователи.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.

Ранее жителя Свердловской области приговорили к восьми годам лишения свободы за избиение знакомого до смерти. Как установило следствие, собутыльники выпивали в компании, и двое из них поругались. Один мужчина стал избивать другого, и тот скончался от травм.