Трех мигрантов задержали в Москве за изготовление поддельных документов

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«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Алексеевскому району города Москвы в ходе проверочных мероприятий был остановлен приезжий, у которого обнаружены два свидетельства о регистрации транспортных средств», - рассказали в ведомстве.

По информации МВД, в арендованной квартире на улице Константинова сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше двух тысяч бланков, оргтехнику, средства связи, оттиски печатей государственных органов, в том числе зарубежных, и различные штампы.

Со слов задержанного, документы, которые он планировал продать, мужчина изготовил вместе со своими знакомыми. Его сообщников также задержали. Против подозреваемых возбудили дело по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, двое задержанных находились на территории России незаконно. Против них составили протоколы об административном правонарушении. Их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Третьего подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее на юге Москвы ликвидировали нелегальный цех по пошиву спортивной одежды. В нем работали мигранты из Юго-Восточной Азии.