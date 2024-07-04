04 июля 2024, 21:02

Трех человек арестовали в Дагестане по делу о терактах

РИА «Новости»
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В Дагестане арестовали трех задержанных за подготовку теракта в республике, они будут находиться под стражей два месяца. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда страны Зарема Мамаева.

По данным суда, мужчины 1980, 1990 и 1995 годов рождения «объединились в организованную группу для совершения на территории Дагестана взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население <…> в целях дестабилизации деятельности органов власти Республики и РФ».

Магомед, Халид и Заур Магомедовы пробудут под стражей до 2 сентября. По данным следствия, они купили огнестрельное оружие и хранили его в своих домах в селе Сергокала Сергокалинского района и Махачкале, уточнил «Интерфакс».

Также обвиняемые изготовили самодельное взрывное устройство. Все трое задержанных были связаны с ликвидированными ранее на территории Дагестана боевиками.

Вооруженные люди устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте 23 июня. Во время нападений на церкви и синагоги погиб 21 человек.

Дагестан Суд Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
04 июля 2024, 19:48
Комбрига ВДВ Городилова отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Военный суд арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости».

Подозреваемый пробудет под арестом до 19 августа. Городилову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Свою вину он не признал. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

О задержании комбрига ВДВ сотрудниками ФСБ стало известно накануне. Подпавшего под санкции США полковника задержали в Рязани , после чего доставили в Москву.

Ранее в Москве арестовали экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Он стал фигурантом дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере Его подозревают в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей.

Суд Военные Мошенничество
04 июля 2024, 19:08
Россиянка отгрызла пальцы трехлетнему сыну на глазах у соседей
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Жильцы самарского ЖК «Логика» отбили у местной жительницы трехлетнего сына. Женщина откусила ребенку два пальца на руке и пыталась укусить его за лицо. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом задержания женщины.

Осведомленный источник заявил, что пострадавшего ребенка доставили в больницу, где врачи ампутировали оставшиеся обрывки двух пальцев. Остальные раны ребенку зашили.

Свидетели нападения и жильцы дома заявили, что ничего необычного ранее за семьей пострадавшего мальчика не замечали. Но в момент нападения матери на ребенка ее мужа и 10-летней дочери дома не было.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство ребенка. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, полицию вызвали соседи, которые нашли трехлетнего мальчика с ранами на руках и лице.

Правоохранители передали ребенка бригаде скорой помощи, а также пресекли противоправные действия его родителей. Мальчик получил всю необходимую помощь. Угрозы для его жизни нет.

Сейчас на месте работают криминалисты, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Также следователи подготовили ходатайство в суд для избрания меры пресечения для матери мальчика.

В начале января полиция США задержала мужчину, который отгрыз нос своей возлюбленной. На такой поступок он решился, потому что после разрыва девушка устроилась на работу в стриптиз-клуб. Осмотревшие пострадавшую врачи заявили, что теперь ей требуется серьезная пластическая операция.

Уголовное дело Дети Врачи Следственный комитет России
04 июля 2024, 18:48
Американцу Роберту Вудлэнду вынесли приговор в Москве по делу о наркотиках
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Останкинский район Москвы приговорил американца Роберта Вудлэнда к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Вудлэнда признали виновным в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств.

По данным столичной прокуратуры , 3 января американец забрал в Мытищах крупную партию наркотика из тайника-закладки, находившейся в лесопарке. После чего он привез ее домой и расфасовал в 49 пакетиков, чтобы затем продать. При помещении одного из таких пакетиков в тайник его и задержали.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину по подозрению в убийстве мужчины из-за наркотиков.

Наркотики Суд Москва
04 июля 2024, 18:35
Мошенникам, лишившим Рудковскую картофельного завода, вынесли приговор
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Кунцевский суд Москвы вынес приговор группе мошенников, которая совершала махинации с имуществом телеведущей и продюсера Яны Рудковской. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Срок в восемь с половиной лет колонии общего режима получил Валентин Савинов, признанный виновным в совершении трех преступлений.

По четыре года колонии получили Владимир Абаев и Дмитрий Киселев, совершившие по одному преступлению. Всех осужденных взяли под стражу в зале суда.

Яна Рудковская в своем Telegram-канале сообщила, что Савинов - это лучший друг ее бывшего мужа, бизнесмена Виктора Батурина.

В беседе с изданием Super она пояснила, что Савинов продал ей картофельный завод, который потом еще дважды перепродал.

«Я арестовала завод у новых собственников и буду добиваться, чтобы его вернули мне. С другими потерпевшими будем как-то коллективно решать этот вопрос», - заявила Рудковская.

Также продюсер добавила, что сейчас расследуются еще два уголовных дела в отношении мошенников строителей.

Речь идет о делах 2022 года, когда Рудковская пожаловалась на то, что заплатила более 31 миллиона рублей за «строительство объектов» неизвестному мужчине. По ее словам, мошенник выманил деньги под предлогом закупки необходимых материалов.

Еще одно дело касается строительной фирмы, которая занималась работами в академии фигурного катания мужа Рудковской фигуриста Евгения Плющенко. После получения предоплаты подрядчик свои работы не выполнил.

Уголовное дело Суд Преступления Мошенничество Приговоры Яна Рудковская

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