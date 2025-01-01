01 января 2025, 23:55

Травлей школьника в Челябинской области заинтересовался Следком

РИА «Новости»
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Мать школьника в Челябинской области пожаловалась на травлю в адрес ее сына и других учащихся. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба.

По словам женщины, старшеклассники с сентября 2024 года систематически издевались над ее сыном. Кроме него от действий хулиганов пострадали еще несколько человек. Родители обратились к руководству школы и в компетентные органы, но проблема осталась нерешенной.

После того, как о травле рассказали местные СМИ, Следственное управление СКР по Челябинской области устроило процессуальную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Конфликт между школьниками произошел в поселке Еткуль в конце ноября за пределами школы, сообщил сайт 74.ru. Семиклассник получил травму головы. Участников драки поставили на внутришкольный учет, зачинщика - на учет в ПДН.

В России могут принять закон о профилактике травли, сообщила «Вечерняя Москва». Госдума рассмотрит его в начале 2025 года.

Уголовное дело Челябинская область Школы Школьники Следственный комитет России Буллинг
01 января 2025, 19:59
«Пытался задавить как можно больше людей». Главное о теракте в Новом Орлеане
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В Новом Орлеане в новогоднюю неизвестный на внедорожнике протаранил толпу людей, собравшихся около ночных клубов на улице Бурбон-стрит во французском квартале. По последним данным, жертвами наезда стали 12 человек, еще 35 получили травмы. ФБР трактовало случившееся как теракт. 360.ru собрал все, что известно к этому часу.

После наезда на толпу преступник намеревался скрыться на автомобиле. Он достал автоматическую винтовку и стал стрелять в полицейских, которые пытались его остановить. В результате ранения получили двое правоохранителей. Водитель погиб под ответным огнем, заявили в ФБР.

«Подозреваемый вступил в противостояние с правоохранительными органами. Он мертв. ФБР работает с партнерами для того, чтобы изучить все детали теракта», - говорится в заявлении ведомства, которое передал телеканал NBC News.

На машине погибшего, по данным Must Read Alaska , виднелся «черный флаг с белыми буквами». Известно, что в момент наезда на пешеходов он был трезв. На нем была военная форма. ФБР проверяет террориста на предмет связи с «Исламским государством»*.

Как выяснил Fox News , два дня назад мужчина, совершивший теракт, пересек границу США и Мексики в штате Техас. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал случившееся с проблемой незаконной иммиграции.

«Прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране», - написал он в соцсети Truth Social.

«Это было очень преднамеренное поведение. Этот человек пытался задавить как можно больше людей», - сказала руководитель полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик.

Мэр города Латойя Кантрелл назвала случившееся терактом.

«Мы знаем, что Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», - заявила она.

По официальным данным в результате теракта в Новом Орлеане погибли 12 пешеходов. Еще 31 человек, включая двух полицейских, числится пострадавшим. Людей в состоянии различной степени тяжести госпитализировали в пять больниц города.

Россиян среди них нет.

Жертв могло быть намного больше - на месте происшествия ФБР обнаружило несколько самодельных взрывных устройств.

Жителей Бурбон-стрит попросили срочно покинуть территорию на время работы саперов. Пока неизвестно, связана ли эта находка с терактом, однако не силовики не исключили, что у водителя пикапа могли быть сообщники.

Действующий президент США Джо Байден вышел на связь с мэром Нового Орлеана Латойей Кантрелл. Он пообещал городу «полную федеральную поддержку», сообщило NBC News.

*Запрещенная в России террористическая организация.

В Федеральном бюро расследований США сперва озвучили иную позицию.

Жертвы теракта «ФБР пока не классифицирует произошедшее как террористический акт», - процитировал канал Fox News представителя спецслужб Алету Дункан.

При этом она подчеркнула, что на месте наезда нашли самодельные взрывные устройства, но их назначение пока неизвестно.

Час спустя служба сменила риторику. ФБР признала случившееся терактом. Перед Новым годом в Новом Орлеане были усилены меры безопасности, напомнил CNN , но предотвратить преступление это не помогло.

Проехал три квартала по прохожим Опрошенные журналистами телеканала ABC News свидетели наезда заявили, что водитель даже не пытался остановиться и целенаправленно направлял машину в стоящие на тротуарах толпы людей. После это подтвердят представители полиции.

Что известно о водителе

США ФБР Преступления Джо Байден
01 января 2025, 14:51
Пьяный подросток зарезал отца в Петербурге за отказ дать ключи от машины
РИА «Новости»
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Новогоднее застолье петербургской семьи закончилось убийством. Вернувшийся домой после гулянки 17-летний юноша зарезал отца за отказ дать ему ключи от машины. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

Юноша, по информации собеседника телеканала, пришел домой около двух ночи и с порога потребовал у отца отдать ему ключи от машины, но получил отказ.

«Разъяренный школьник схватил со стола кухонный нож и вонзил его отцу в сердце на глазах у матери и бабушки», - заявил источник.

Он добавил, что от полученного ранения мужчина скончался на месте. Родные вызвали сотрудников полиции, которые задержали подростка. Сейчас криминалисты ведут проверку, после которой примут решение о возбуждении дела об убийстве.

Петербургский СК ранее сообщил о задержании подозреваемого в убийстве двух человек во время застолья, организованного 30 декабря. Задержанный заявил, что нанес своим гостям не менее 100 ударов ножом. В ходе допроса у следователя он полностью признал вину.

Санкт-Петербург Убийства Школьники Поножовщины Полиция
01 января 2025, 03:11
Мужчина в Петербурге 100 раз ударил гостей ножом во время застолья
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В Петербурге мужчина во время застолья убил двух человек. Он сознался, что нанес гостям около 100 ударов ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Пьяная посиделка прошла 30 декабря в квартире предполагаемого преступника на проспекте Ветеранов. За столом произошел конфликт, и хозяин набросился на гостей с ножом. Он нанес женщине и мужчине около 100 ранений головы, шеи и туловища. Они скончались на месте.

Следственный отдел по Красносельскому району возбудил уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого. На допросе он полностью признал свою вину.

Еще одно убийство произошло в хостеле на Коломенской улице, сообщил Ura.ru. Пьяный мужчина избил и зарезал женщину, а потом скрылся с места преступления.

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
01 января 2025, 02:41
Десятки тел нашли в тайных захоронениях в Мексике
РИА «Новости»
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Около 25 тайных захоронений, в которых находились более 30 тел, обнаружили в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщил изданию Cbsnews генеральный прокурор штата Хорхе Луис Льявен Абарка.

Всего сотрудники прокуратуры нашли 29 мужских и два женских трупа. Правоохранители принимают все необходимые действия для того, чтобы найти тела людей, заявленных в качестве пропавших без вести.

По данным издания, штат Чьяпас, который расположен на границе Мексики с Гватемалой, считается наиболее пострадавшим от насилия картелей. Конкурирующие банды ведут борьбу за территорию.

Ранее в штате Халиско обнаружили 45 мешков с частями человеческих тел в ущелье Мирадор-дель-Боске. Экспертиза показала, что останки принадлежали мужчинам и женщинам. Также пять обезглавленных тел нашли на трассе Лагос-де-Морено - Сан-Луис Потоси.

Мексика Женщины Мужчины

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