18 июля 2024, 14:35

Торговавшего наркотиками в Москве американца приговорили к 13 годам колонии

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Занимавшийся оптовой торговлей наркотиками в Москве американец Майкл Трэвис Лик получил 13 лет колонии строгого режима за серию преступлений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

Дело Лика и его пособницы Вероники Грабанчук рассматривал Хамовнический суд Москвы. В ходе заседания обоих фигурантов признали виновными. Лик получил 13 лет колонии строго режима. Его подруга - восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Лика задержали в июне прошлого года. Как сообщил источник 360.ru, американец создал целую сеть из девушек-закладчиц , которых сначала подсадил на наркотики, а после заставил работать на себя.

В руки правоохранителей Лик попал, когда они задержали одну из его сотрудниц.

На допросе американец рассказал, что приехал в Россию в 2010 году, а торговлей запрещенными веществами занялся три года назад.

На родине он служил в десантных войсках и принимал участие в боевых действиях в Ираке. В России Лик увлекся музыкой и стал вокалистом группы «Лови ночь».

США Наркотики Суд Приговоры Москва
18 июля 2024, 14:49
Девушка в Подмосковье подожгла служебную машину МВД
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Правоохранители в Богородском городском округе задержали молодую девушку по подозрению в совершении террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, 17 июля 20-летняя местная жительница прибыла на территорию Электроуглинского отдела МВД «Ногинское» и совершила поджог служебной машины по указанию неустановленных лиц. В результате действий девушки никто не пострадал.

Подозреваемую задержали, следователи завели уголовное дело по статье «Террористический акт». Оперативники устанавливают организаторов ЧП, изъяли мобильный телефон и одежду подозреваемой.

В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения по ходатайству следствия.

Ранее в четверг стало известно, что собиравшуюся поджечь здание суда в Донецке россиянку поймала ФСБ.

Терроризм МВД РФ Машины
18 июля 2024, 14:40
Подозреваемого по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержали
РИА «Новости»
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Подозреваемого в гибели людей из-за ЧП на насосной станции в Волгограде задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Взрывы Следственный комитет России
18 июля 2024, 14:33
Появились кадры с задержанным после наезда на полицейских в Махачкале
Телеканал «360»
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Один из трех предполагаемых наркосбытчиков в Махачкале протаранил полицейских, его оперативно задержали после объявления плана «Перехват». В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На них видно, что мужчина лежит закованный в наручники на асфальте.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале , что в четверг правоохранители в столице Дагестана проводили операцию задержанию наркоторговцев. На улице Абубакарова они остановили машину, в которой находились предполагаемые наркосбытчики.

«Когда полицейские начали подходить к машине, на высокой скорости водитель тронулся с места и сбил двух из них , после чего скрылся в неизвестном направлении. Объявили план „Перехват“, после чего нарушителей задержали по горячим следам и отвезли в отдел полиции», - уточнила Волк.

По данным Telegram-канала Mash, сбивший полицейских мужчина занимался установкой пожарной сигнализации. У него есть жена и трое детей.

Дагестан
18 июля 2024, 14:03
Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве участника СВО в Армавире
РИА «Новости»
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Полиция установила личность подозреваемого в убийстве участника спецоперации в Армавире, им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

В воскресенье, 14 июля, подозреваемый поссорился возле местного караоке-бара с бывшим участником спецоперации и ударил его ножом. Пострадавшего не удалось спасти, он умер в больнице.

Сотрудники полиции, опросив свидетелей и изучив записи с камер наблюдения, установили личность злоумышленника. По месту проживания его не застали, мужчина там не появился, в результате его объявили в розыск.

МВД возбудило уголовное дело, однако позже передало его в Следственный комитет.

В марте боец ММА, убивший бывшего участника спецоперации, получил полтора года колонии , однако с этим приговором не согласилась вдова погибшего.

Убийства МВД РФ Полиция Следственный комитет России

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