22 апреля 2024, 14:22

Топ-менеджеру Meta в России запросили семь лет тюрьмы

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Гособвинитель потребовал наказать директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна семью годами колонии строгого режима за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Назначить Стоуну наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - заявил прокурор.

Представитель надзорного ведомства предложил снять с него обвинение в призывах к терроризму. По его мнению, Стоун лишь оправдывал такие преступления.

После начала спецоперации на Украине Meta* сняла запрет на «посты ненависти» и призывы к насилию в адрес российских военных. Энди Стоун, исполнявший обязанности пресс-секретаря, подтвердил, что в обычной ситуации это запрещено правилами платформы. Поводом к уголовному преследованию стал его личный пост в Twitter, которым, по версии следствия, мужчина оправдал насилие против военнослужащих из России.

Энди Стоуна внесли в список террористов и экстремистов, возбудили дело по статье 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», объявили в международный розыск.

«Известия» сообщили, что его заочно арестовали. В конце марта 2024 года дело передали во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

*Корпорацию Meta признали экстремистской организацией и запретили в России.

Facebook Суд Терроризм Соцсети Instagram
22 апреля 2024, 14:42
Отца обвиняемого в убийстве из-за парковки уличили в попытке «замять дело»
Пресс-служба Следственного комитета
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Обвиняемый в убийстве из-за парковки в Москве Шахин Аббасов выступил против ареста. Он признался, что не хотел совершать преступление. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Возражаю (против меры пресечения - ред.). Я очень сожалею, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», - сообщил он через переводчика.

Адвокат сообщил, что мужчина признает свою вину частично. Он не согласился с квалификацией дела и призвал суд ограничиться домашним арестом.

Как сообщила следователь во время заседания в Замоскворецком суде Москвы, отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого, чтобы «замять дело».

Убийства Преступления Аресты Москва
22 апреля 2024, 14:24
Мигранты избили Героя России в Подмосковье
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением Героя России в Московской области мигрантами из Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК сослались на появившуюся в социальных сетях информацию, что в деревне Вырубово Московской области приезжие из Средней Азии переехали на тракторе и избили местного жителя, который является Героем России.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. провести по данному факту процессуальную проверку и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах», - заявили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Readovka, пострадавшим является бывший командир подводного аппарата «Мир» Евгений Черняев, который работал на месте крушения «Титаника». Он сфотографировал тракториста, нарушившего правила дорожного движения в деревне, за это мужчину избили и переехали на тракторе.

Ранее мигранты толпой избили участника СВО в Чехове.

Мигранты Россия Следственный комитет России
22 апреля 2024, 13:30
Число фигурантов дела об убийстве из-за парковки в Люблине выросло до шести
РИА «Новости»
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Фигурантам дела об убийстве мужчины на улице Краснодарская в московском районе Люблино предъявили обвинение. Прокуратура Москвы поддержит ходатайство следователя об избрании всем шести фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре уточнили, что задержанным вменили совершение убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, а также пособничество в данном преступлении.

По версии следствия , в минувшую среду, 17 апреля, водитель автомобиля припарковал свое транспортное средство около подъезда жилого дома. Один из жильцов попросил владельца отогнать машину, чтобы не мешать проезду.

В ходе словесной перепалки водитель начал избивать мужчину, ударил его ножом и скрылся с места преступления. От полученных ранений пострадавший умер в больнице.

Нападавшего и двух соучастников задержали в Ростовской области, откуда этапировали в Москву для проведения следственных действий. Кроме того, столичные следователи задержали отца и брата обвиняемого в убийстве. В ходе обысков квартиры фигуранта дела криминалисты обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

Следователи подали ходатайство в Замоскворецкий суд Москвы об избрании меры пресечения родственникам обвиняемого в минувшую субботу, 20 апреля. Но судья продлил срок задержания до 23 числа и отложил заседание на 72 часа.

Уголовное дело Убийства Суд Прокуратура РФ СК РФ Водители Москва
22 апреля 2024, 11:16
Причастных к убийству бизнесмена в Балашихе объявили в розыск
РИА «Новости»
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Причастным к убийству бизнесмена в Балашихе мужчинам заочно предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

Следствие получило информацию о причастности к убийству двух мужчин. По данным ведомства, преступление совершила группа лиц по предварительному сговору. Они переделали травматический пистолет под огнестрельный и расстреляли бизнесмена, попав в голову и туловище. От полученных травм предприниматель скончался на месте.

«Заочно обоим предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия <…>. Фигуранты объявлены в розыск», - уточнили в ведомстве.

Специалисты провели два обыска, а также изъяли пистолет, пули и гильзы, вещи потерпевшего. Назначен ряд экспертиз.

На прошлой неделе неизвестные застрелили хозяина круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. По данным Telegram-канал «112» , убитым оказался бизнесмен Назим Ахметов. А подозреваемый в преступлении скрылся в Турции.

Убийства Мужчины Оружие Балашиха

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