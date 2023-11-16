По данным издания, главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу при поддержке оперативной службы экономической безопасности ФСБ провело около 15 обысков в офисе «Балтики» и у людей из руководства компании. Следователи также опросили некоторых сотрудников и изъяли документы.

Основанием для обысков стало уголовное дело, которое сначала возбудили по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Однако позже следствие усмотрело признаки мошенничества в особо крупном размере.

Как выяснила «Фонтанка», правоохранители предположили, что топ-менеджеры «Балтики» нанесли компании урон действиями в пользу собственника - Carlsberg Group. По предварительным данным, руководство пыталось передать иностранной организации права на исконные бренды российского завода.

Источники СМИ сообщили, что по этому делу задержали двух топ-менеджеров «Балтики». Ожидается, что суд изберет им меру пресечения. Третий подозреваемый успел уехать за границу.

Официальной информации пока нет.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В ответ на это в начале октября Carlsberg Group расторгла лицензионное соглашение с российской компанией.

Из-за передачи «Балтики» Росимуществу директор иностранной корпорации Джейкоб Ааруп-Андерсен обвинил Россию в краже бизнеса. Carlsberg Group потребовала от РФ выплатить компенсацию за российский актив.