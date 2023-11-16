16 ноября 2023, 10:33

Топ-менеджеров «Балтики» задержали по подозрению в мошенничестве в пользу Carlsberg — СМИ

РИА «Новости»
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Топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» заподозрили в действиях в интересах Carlsberg Group и задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу при поддержке оперативной службы экономической безопасности ФСБ провело около 15 обысков в офисе «Балтики» и у людей из руководства компании. Следователи также опросили некоторых сотрудников и изъяли документы.

Основанием для обысков стало уголовное дело, которое сначала возбудили по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Однако позже следствие усмотрело признаки мошенничества в особо крупном размере.

Как выяснила «Фонтанка», правоохранители предположили, что топ-менеджеры «Балтики» нанесли компании урон действиями в пользу собственника - Carlsberg Group. По предварительным данным, руководство пыталось передать иностранной организации права на исконные бренды российского завода.

Источники СМИ сообщили, что по этому делу задержали двух топ-менеджеров «Балтики». Ожидается, что суд изберет им меру пресечения. Третий подозреваемый успел уехать за границу.

Официальной информации пока нет.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В ответ на это в начале октября Carlsberg Group расторгла лицензионное соглашение с российской компанией.

Из-за передачи «Балтики» Росимуществу директор иностранной корпорации Джейкоб Ааруп-Андерсен обвинил Россию в краже бизнеса. Carlsberg Group потребовала от РФ выплатить компенсацию за российский актив.

Преступления Мошенничество Россия Бизнес
15 ноября 2023, 17:57
Прокурор запросил 14 лет тюрьмы для журналистки Баязитовой
РИА «Новости»
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Гособвинение потребовало, чтобы журналистку Александру Баязитову приговорили к 14 годам лишения свободы, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к 13 годам заключения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно версии следствия, женщины требовали значительные суммы у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за отсутствие о нем негативной информации в Telegram-каналах. Однако он не перечислил им требуемые деньги и написал заявление в полицию.

Обвиняемых арестовали 10 августа 2022 года и поместили в СИЗО. Третью фигурантку, Инну Чурилову, перевели на домашний арест после того, как она согласилась сотрудничать со следствием. Летом суд назначил ей наказание - лишение свободы на четыре года условно.

Других обвиняемых в вымогательстве и похищении москвича задержали на трассе, когда они увозили пленника в Пензу. В качестве выкупа они требовали пять миллионов рублей.

Гособвинение потребовало, чтобы журналистку Александру Баязитову приговорили к 14 годам лишения свободы, а медиатехнолога Ольгу Архарову - к 13 годам заключения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналистика Москва 2023
15 ноября 2023, 16:46
Обвиняемая в теракте против военкора Татарского Трепова частично признала вину
РИА «Новости»
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Обвиняемая в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова* частично признала вину в суде. Об этом сообщило РИА «Новости».

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Суд Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
15 ноября 2023, 16:39
Приговор Фургалу по делу об организации убийств оставили в силе
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Московский областной суд признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации убийств. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Жалобу защиты оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, однако сторона защиты собирается его обжаловать, заявил адвокат Борис Кожемякин.

«У защиты еще есть возможность обжалования в кассации и надзоре, которыми мы намерены воспользоваться», - подчеркнул он.

Фургал ранее просил присяжных признать его невиновным. Однако его приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Бывшего губернатора Хабаровского края задержали 9 июля 2020 года по подозрению в покушении на предпринимателя Александра Смольского, а также в убийстве бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Сам Фургал все обвинения отрицал. С должности губернатора его уволили 20 июля 2020 года указом президента Владимира Путина.

Суд Дело Сергея Фургала
15 ноября 2023, 15:33
Обвиняемого в покушении на Царева оставили под стражей
РИА «Новости»
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Крымский суд постановил продлить арест обвиняемого в покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба суда.

Мужчину обвиняют по нескольким статьям, в том числе в незаконном приобретении и передаче взрывчатых веществ и оружия, а также в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

«Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в пресс-службе.

Покушение на экс-депутата Царева произошло в Ялте в ночь на 27 октября. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. По информации ФСБ, подозреваемый по заданию украинской разведки мог планировать убийство.

Ранее суд Симферополя арестовал подозреваемого жителя Ялты на два месяца. Мужчина признался, что следил за экс-депутатом Рады и сотрудничал с СБУ, а также оборудовал схрон с оружием. При обыске у 46-летнего жителя Ялты нашли самодельное взрывное устройство.

Суд Преступления Крым

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