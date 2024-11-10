Топ-менеджера РЖД арестовали за особо крупную взятку

Жители казанского поселка Константиновка нашли труп женщины со следами укусов животных. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, погибшей оказалась жительница села Богородская, которая ехала на работу.

По предварительным данным, женщина приехала в поселок утром, но на рабочем месте так и не появилась. Спустя несколько часов ее тело нашли прохожие.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности. Криминалисты для установления всех обстоятельств смерти женщины назначили проведение серии экспертиз.

«Известия» со ссылкой на местных жителей уточнили, что труп женщины нашли на территории производственной базы, через которую погибшая пошла, чтобы срезать путь. Собеседники подчеркнули что на территории предприятия живет стая из 20 собак. Очевидцы не исключили, что женщина погибла от их укусов.

Замруководитель исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что в этом году из поселка поступило только две заявки на отлов собак. Двух животных поймали и вернули обратно после стерилизации.

Чиновник добавил, что на производственную базу, где живет собачья стая, служба отлова попасть не смогла. Владелец предприятия их не пустил.

«Теперь базу проверят в ходе расследования. На каком основании там живут собаки и какой за ними организован уход и контроль - это теперь предстоит выяснить следствию», - написал Гиниятуллин.

Родным и близким погибшей женщины он выразил соболезнования.

В конце октября бездомные собаки загрызли жительницу Климовска в Тульской области. Тело погибшей со следами многочисленных укусов прохожие нашли на улице. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Жители казанского поселка Константиновка нашли труп женщины со следами укусов животных. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК , погибшей оказалась жительница села Богородская, которая ехала на работу.