Топ-менеджера «Ростелекома» Владимира Шадрина задержали по делу о мошенничестве

В суде журналистам сообщили, что ему вменяют дело о мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе «Ростелекома» агентству заявили, что знают о случившемся и сотрудничают с правоохранителями.

Ранее похожая ситуация случилась с заместителем министра энергетики Сергеем Мочальниковым. Его задержали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Также силовики схватили двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Процесс задержания сняли на видео.

В ведомстве подтвердили данные о возбуждении уголовного дела. Там отметили, что деньги украли при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.