Топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятках
Басманный суд арестовал директора по капитальным вложениям «Росатома» Геннадия Сахарова по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
По версии следствия, обвиняемый, на своем посту получил взятку в особо крупном размере. Сумму коррупционного вознаграждения пресс-служба не раскрыла.
По решению суда, Сахаров останется в следственном изоляторе до 26 мая 2024 года.
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