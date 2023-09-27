Толпа мигрантов избила мужчину в Щелкове

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По данным ведомства, 24 сентября в Щелкове рядом с торговым центром группа стала нецензурно высказываться в отношении девушки, которая гуляла с маленьким ребенком. За нее вступился муж, сделав толпе замечание. После этого мужчину избили.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», - указали в ведомстве.

Дело возбудили по статье о хулиганстве. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщали, что всех фигурантов задержали. Ими оказались молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет.

Также в ведомстве уточнили, что во время драки задели коляску, в которой находился младенец 2022 года рождения. Ребенок упал на асфальт и получил травмы. Девочку госпитализировали. В больнице ей оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой.

Пострадавший глава семейства написал заявление в полицию. Следователи допрашивают участников драки.

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