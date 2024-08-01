«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Илюшко пояснила, что вместе со следователем работала в СИЗО Улан-Удэ, где находился ее подзащитный, признавший вину по делу о распространении наркотиков. Для расследования необходимо было взять у обвиняемого отпечатки пальцев. Но так как это было его первое уголовное дело, то он начал задавать множество вопросов.

«Ему следователь говорит, что нашли новые пакеты с наркотиками, там могут быть твои отпечатки. Я начала ему объяснять, что нужно провести дактилоскопию. Он начинает спрашивать, что это. Я ему начала объяснять, что есть разные экспертизы, но он все равно недопонял», - рассказала адвокат.

Вся ситуация сильно насмешила следователя. Во время хохота женщина откинула голову назад, чем воспользовалась Екатерина И., чтобы продемонстрировать, как оставляют отпечатки пальцев, прикоснувшись к шее сотрудницы.

Она добавила, что следователь даже раздобыла медицинскую справку о том, что получила ушиб горла. Но проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что никаких травм женщина не получила.

В начале июля в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления отказали. Но прокурор отменил это решение и потребовал привлечь адвоката к ответственности. Екатерина И. добавила, что пока она проходит по делу подозреваемой и уже запросила очную ставку.

Помимо этого, она хочет сделать раскадровку записи с камер наблюдения. Но пока на эти требования получила отказ.

В пресс-службе республиканского главка СК возбуждение дела против адвоката подтвердили. Там пояснили, что юриста подозревают в угрозе причинения вреда здоровью, совершенной в отношении следователя с применением насилия, не опасного для жизни.

В ведомстве заявили, что пострадавшей причинили физическую боль. В ближайшее время адвокату предъявят обвинение и изберут меру пресечения, заключили в пресс-службе.