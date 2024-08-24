24 августа 2024, 11:35

Террористка Трепова вернулась из больницы в мордовскую колонию после депрессии

РИА «Новости»
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Дарью Трепову*, которая получила срок за убийство военкора Владлена Татарского, выписали из тюремной больницы и вновь отправили отбывать наказание в мордовскую исправительную колонию № 2. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в начале августа арестантке стало плохо в колонии. Предположительно, у нее развилась сильная депрессия и произошел «раскол личности». Трепову* экстренно перевели в тюремную больницу.

Супруг осужденной сообщил журналистам, что она находилась в медучреждении до 14 августа. Затем ее отвезли обратно в ИК-2.

Трепова* будет отбывать наказание до 53 лет за теракт в Санкт-Петербурге, который она устроила в 2023 году. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, еще 40 человек получили ранения.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Терроризм Аресты Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
22 августа 2024, 04:15
Склад непогребенных тел обнаружили в морге в Ленобласти
РИА «Новости»
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Следственный комитет начал проверку в морге в Токсове Ленинградской области после того, как там обнаружили большое количество незахороненных тел. Об этом СК сообщил в Telegram-канале.

«В социальных медиа сообщается, что в одном из моргов Ленинградской области в уличном рефрижераторе обнаружены десятки незахороненных тел граждан, по предварительным данным, лиц без определенного места жительства», - сказано в сообщении следственных органов.

В рефрижераторе обнаружили тела невостребованных умерших, захоронение которых должно проводиться за счет государства.

По данным следствия, должностные лица администрации города в нарушении закона «О погребении и похоронном деле» около четырех лет не выполняли обязанности по захоронению одиноких умерших, за которыми не приходили родственники. СК организовал проверку по этому факту.

В московской квартире нашли мумифицированное тело пожилой женщины. Пенсионерка не появлялась на улице около месяца.

Ленинградская область Законы СК РФ
21 августа 2024, 20:57
Начальника управления трансформации ФСИН арестовали по делу о взятке
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В Москве арестовали начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексею Владимировичу на срок два месяца», - отметили в суде.

Заседание проходило без участия прессы и зрителей. Тимченко вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Суд Москвы начал работу по делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. Вердикт ему вынесет 235-й гарнизонный военный суд.

Задержания Суд ФСИН Аресты
21 августа 2024, 10:06
Серийный убийца «домодедовский упырь» вышел на свободу и пропал
РИА «Новости»
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Серийный убийца Иван Продан, которого прозвали «домодедовским упырем», вышел на свободу и пропал. Как сообщил Telegram-канал Shot, маньяка, который гипнотизировал и убивал жертв, могут объявить в федеральный розыск. Пока неизвестно, где он находится.

Мужчина отсидел полный срок - 25 лет, а вышел на свободу 20 апреля из тюрьмы в Мордовии. Но куда он уехал - неизвестно. У маньяка есть только паспорт, который ему выдали в колонии. За остальными документами он должен был явиться в МФЦ.

«Домодедовский упырь» родился в Молдавии, но уехал оттуда еще в 1992 году. Он колесил по всей России, на его счету пять убийств, 17 изнасилований и грабежей. И это только доказанные преступления.

«Продан начал свои зверства после того, как от него ушли жена с дочкой. Из-за проблем с женским полом Иван стал мстить случайным прохожим, у него обнаружились бисексуальные* наклонности: среди жертв были и женщины, и мужчины», - сообщили авторы публикации.

Для того, чтобы расправляться с мужчинами, убийца изучил гипнопрактики. Убивал своих жертв Продан чем придется: камнями, бутылками, найденной трубой.

Ранее на свободу вышел «лесопарковый маньяк» - отставной военный Алексей Корочкин, работавший охранником до своего заключения. Его обвинили в нападениях на влюбленных, уединявшихся в Челябинске в парке недалеко от памятника Курчатову. Мужчин преступник убивал, а женщин насиловал.

Вины Корочкин не признал и собирается подавать апелляционную жалобу. Его адвокат рассказал, что отбыв 20-летний тюремный срок бывший военный сначала «хочет прийти в себя».

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Серийный убийца Иван Продан, которого прозвали «домодедовским упырем», вышел на свободу и пропал. Как сообщил Telegram-канал Shot , маньяка, который гипнотизировал и убивал жертв, могут объявить в федеральный розыск. Пока неизвестно, где он находится.

Преступления Изнасилования
20 августа 2024, 19:17
ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН за взятку
Pxhere
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Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», - передали в ФСИН.

Следователи возбудили уголовное дело. Назначена служебная проверка.

Ранее военный суд приговорил двух полковников ФСБ к девяти годам колонии и крупным штрафам за получение взяток от католических священников. Злоумышленников лишили званий и назначили им штраф на сумму более 39,3 миллиона рублей. До этого по делу о взятках арестовали экс-поставщика формы для Росгвардии.

Уголовное дело ФСИН ФСБ Россия

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