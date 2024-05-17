17 мая 2024, 11:06

Террориста ликвидировали в Карачаево-Черкесии

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Силовики ликвидировали в Карачаево-Черкесии террориста, планировавшего вооруженное нападение на местных правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

В ауле Адиль-Халк вычислили 26-летнего мужчину, который собирался напасть на полицейских.

«При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено», - передали в ФСБ.

У злоумышленника нашли автомат Калашникова и боеприпасы к нему, готовую самодельную взрывчатку, а также средства связи, где была переписка с иностранными координаторами и обсуждение планируемых преступлений.

Ранее пять вооруженных человек напали на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии. Подъехавшие на машине злоумышленники бросили взрывчатку в сторону полицейских и стали стрелять из автоматов. В результате погибли двое полицейских, четверо получили ранения. Пятерых боевиков ликвидировали на месте.

Умершими оказались подполковник Антон Валиков и старшина Андрей Артамонов. Среди пострадавших - трое полицейских и один сотрудник ОМОН управления Росгвардии по республики.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об оказании помощи семьям полицейских , погибших и получивших ранения при нападении боевиков.

Задержания ФСБ Россия Мужчины
17 мая 2024, 09:59
Суд рассмотрит в пятницу продление ареста обвиняемым в теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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В Москве в Басманном суде 17 мая состоится заседание по делу о теракте в «Крокусе», на котором рассмотрят продление ареста нескольким фигурантам. До этого восьмерых обвиняемых оставили в СИЗО до конца лета, сообщило РИА «Новости».

«Рассмотрение ходатайств в отношении всех остальных фигурантов состоится завтра в 11:00», - процитировало агентство источник.

Журналисты предположили, что вопрос о продлении срока содержания в изоляторе коснется братьев и отца Исломовых и Алишера Касимова.

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек, им предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.

В четверг суд удовлетворил требование следствия и оставил в изоляторе до 22 августа Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои, Далерджону Мирзоеву.

Злоумышленники расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске 22 марта, а также подожгли помещения в здании. В результате погибли 145 человек.

Суд Аресты Теракт в «Крокусе»
17 мая 2024, 08:47
Двое жителей Якутска расстреляли молодых людей в здании доставки еды
РИА «Новости»
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В Якутске в здании доставки еды произошла стрельба. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, накануне утром директор службы доставки продуктов сообщил полицейским, что в помещении его компании конфликт между мужчинами закончился стрельбой, есть раненые.

Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали двух участников разборок 29 и 30 лет. У них изъяли травматический пистолет с резиновыми пулями и увезли в отдел для дальнейших разбирательств. Пострадавшим оказали медпомощь.

В МВД уточнили, предположительно, нападавшие пришли в помещение доставки еды, чтобы отомстить за свою знакомую девушку, которая в результате ссоры с пострадавшими 19-летними молодыми людьми получила травму у ночного клуба.

Сотрудники полиции начали проверку, все причины и обстоятельства устанавливаются.

На днях в Миассе на стадионе «Южный» мужчины открыли огонь во время конфликта. В результате погиб 23-летний молодой человек.

Якутия Стрельба Полиция
17 мая 2024, 05:27
Подростки на Кубани избили участника спецоперации
РИА «Новости»
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Подростки напали на участника СВО в станичном парке Каневского района Кубани. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального СУ СК.

Следователи уточнили, что происшествие случилось 13 мая. В парке между подростками и военным случился конфликт. Поскандалив, несовершеннолетние начали бить мужчину ногами по туловищу и голове.

В итоге потерпевшего положили в больницу. Против подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве.

«В ближайшее время фигуранты будут доставлены к следователю для производства с ними следственных действий», - сказано в публикации.

Ранее пассажир поезда Москва - Владивосток с ножом напал на участника специальной военной операции. Все началось с того, что злоумышленнику понравился пейзаж за окном и он решил выйти из вагона. Когда подозреваемый обратился к проводнице с просьбой дать ключи, то получил отказ. Это не устроило его, и мужчина попытался отнять их силой. За женщину вступился военный, возвращавшийся домой. В итоге желавший выйти из вагона напал на солдата и нанес 10 ударов ножом. Агрессора скрутили другие пассажиры, а потерпевшего госпитализировали.

Уголовное дело Военные Парки
17 мая 2024, 04:36
В Россию экстрадировали подозреваемого в хищении 19 млн руб. при реставрации на Соловках
РИА «Новости»
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Камбоджа выдала российским правоохранителям россиянина Сергея Волкова, которого обвиняют по делу о хищении при реставрации на Соловках. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк, ее слова передало РИА «Новости».

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Камбоджа депортирован россиянин Сергей Волков. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере», - сказала она.

По данным следователей, с 2011 по 2016 год правонарушитель вместе с соучастниками похитил бюджетные средства, которые выделило Министерство культуры России. Ущерб составил более 19 миллионов рублей.

Волков был руководителем одной из организаций-подрядчиков, с которой чиновники подписывали госконтракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и ряда построек островов Соловецкого архипелага, добавила представитель МВД.

По ее словам, в январе 2020 года фигуранта начали разыскивать. Появились данные о вероятном пребывании подозреваемого в Королевстве Камбоджа. Камбоджийские партнеры передали информацию о задержании разыскиваемого.

«Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву», - подытожила Волк.

Ранее двум врачам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве предъявили обвинения. Один из пациентов почувствовал себя плохо после операции и обратился к медикам повторно. Новое вмешательство не помогло, мужчина впал в кому и скончался.

Хищения Мошенничество Россия Полиция

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