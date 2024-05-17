Террориста ликвидировали в Карачаево-Черкесии

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В ауле Адиль-Халк вычислили 26-летнего мужчину, который собирался напасть на полицейских.

«При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено», - передали в ФСБ.

У злоумышленника нашли автомат Калашникова и боеприпасы к нему, готовую самодельную взрывчатку, а также средства связи, где была переписка с иностранными координаторами и обсуждение планируемых преступлений.

Ранее пять вооруженных человек напали на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии. Подъехавшие на машине злоумышленники бросили взрывчатку в сторону полицейских и стали стрелять из автоматов. В результате погибли двое полицейских, четверо получили ранения. Пятерых боевиков ликвидировали на месте.

Умершими оказались подполковник Антон Валиков и старшина Андрей Артамонов. Среди пострадавших - трое полицейских и один сотрудник ОМОН управления Росгвардии по республики.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об оказании помощи семьям полицейских , погибших и получивших ранения при нападении боевиков.