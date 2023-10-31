Террориста ИГ осудили в Москве по делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке

Хаитов в ходе заседания полностью признал вину. Он также дал показания на остальных шестерых фигурантов. Террорист должен три года провести в тюрьме, а оставшиеся девять лет - в исправительной колонии строгого режима.

В качестве дополнительного наказания суд назначил Хаитову штраф в размере 500 тысяч рублей. В этой части защита осужденного обжаловала приговор.

«В открытом судебном заседании во Втором Западном окружном военном суде рассмотрено в особом порядке уголовное дело в отношении Хаитова Мероба Киемидиновича», - говорится в сообщении.

Ранее следователи пришли к выводу, что весной 2022 года боевики ИГ* создали ячейку террористического сообщества. Один из подсудимых должен был стать смертником и совершить самоподрыв.

* «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Мероба Хаитова - фигуранта дела в отношении террористов «Исламского государства»*, которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.