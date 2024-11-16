«Терпение кончилось». Мужчина в Красноуральске расстрелял подростков за шалости

«Мальчики постоянно ходили к этому мужчине, доставали его. Он уже один раз стрелял в них, но только солью. А сейчас, видимо, терпение кончилось», - сообщил один из собеседников журналистов.

Второй отметил, что пострадавших знают как местных хулиганов. Они часто достают своих сверстников. За это их все время ругали, однако нравоучения не действовали. В итоге один из взрослых открыл стрельбу.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, по факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Мужчина на территории частного домовладения начал стрелять по двум мальчикам 13 и 14 лет. В итоге детей госпитализировали, теперь врачи оказывают им помощь.

Ранее в Челябинске подростки устроили разборки со стрельбой. В конфликте участвовали не менее 20 несовершеннолетних.