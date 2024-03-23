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После стрельбы в Crocus City Hall террористы попытались скрыться на машине. Они двигались в сторону российско-украинской границы , добавили в ведомстве.

«Теракт в „Крокусе“ был тщательно спланирован», - подчеркнули в ФСБ.

В общей сложности силовики задержали 11 человек, среди них четверо принимали непосредственное участие в теракте в Crocus City Hall. Их перехватили в Брянской области с разницей в несколько часов.

По данным ФСБ, злоумышленники заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли стрельбу по собравшимся в здании концертного зала.

Сейчас сотрудники силового ведомства продолжают вести работу по выявлению всех обстоятельств случившегося. Задержанных в Брянской области террористов этапируют в Москву.