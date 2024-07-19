Теракт на автовокзале предотвратили в Ессентуках
Выходец из Центральной Азии планировал совершить теракт на автовокзале в Ессентуках. Преступление предотвратили, заявили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, задержанный был членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО).
«Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки», - подчеркнули в ФСБ.
Для атаки злоумышленник собирался использовать самодельное взрывное устройство. Силовики установили, что преступник успел провести разведку автовокзала и подобрал место для закладки СВУ.
Составные части, химические вещества и поражающие элементы для его изготовления мужчина хранил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже. После совершения теракта он собирался уехать в Сирии, а там вступить в террористическую группировку.
Злоумышленника своевременно выявили и задержали. Из схрона изъяли компоненты СВУ, а по месту жительства преступника обнаружили террористические пропагандистские материалы.
Против мужчины возбудили дело о теракте. Расследование продолжается.