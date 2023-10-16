Тело женщины с ножевым ранением на шее нашли в Новой Москве
В Новой Москве, около СНТ Коммунарка-1, нашли тело женщины с ножевым ранением в области шеи. Столичная прокуратура взяла дело на свой контроль, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Работу полиции и передачу данных следователям для возбуждения дела по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство») взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.
Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску нападавшего. Другие подробности о происшествии не уточняются.
Ранее в Юго-Восточном округе Москвы смертельно ранили ножом местного жителя.
Главной подозреваемой в убийстве стала его супруга. Женщину задержали и предъявили ей обвинение. Также правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. Следователи будут ходатайствовать об аресте.