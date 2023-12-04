Тело женщины нашли в квартире на юге Москвы

В Свердловской области серийного убийцу Михаила Незнамова приговорили к 17 годам лишения свободы. С приговором категорически не согласились родные пяти погибших девушек, сообщило РИА «Новости». Кроме того, как отметило агентство, местные жители не исключают, что на счету преступника есть еще ряд нападений.

Жертв насиловали и душили В апреле 2020 года в Каменске-Уральском нашли тело задушенной девушки. Убийца использовал в качестве орудия убийства чулки жертвы. Еще через месяц погибла школьница - 17-летнюю ученицу изнасиловали, а потом задушили.

Свидетелей найти не смогли. Оба преступления остались нераскрытыми. Вскоре - в марте 2021 года - произошло новое убийство. Жертвой снова стала девушка. Ее также задушили колготками.

Эпизоды расследовали по отдельности, несмотря на схожий почерк. Правоохранители, по данным издания, проверяли местных душевнобольных и ранее судимых за подобные преступления. Но безрезультатно.

В сентябре 2005 года стало известно об очередном убийстве. Неизвестный расправился с жертвой в безлюдном месте и тоже использовал колготки для удушения. В декабре город потряс еще один случай.

Но никаких существенных улик так и не нашли, не было и показаний свидетелей. Расследование в итоге приостановили.

Возвращение к расследованию К материалам вернулись только в начале 2022 года. Екатеринбургские следователи обратили внимание, что в деле об убийстве каменской школьницы весной 2000-го был образец ДНК. В то время провести расширенную экспертизу было невозможно в силу технических причин, но ситуация изменилась, расследование возобновили.

В СУ СК Свердловской области агентству рассказали о проверке генотипа по федеральной базе данных, благодаря чему удалось установить принадлежность профиля ранее судимому мужчине. Его местонахождение быстро установили и начали наблюдение.

Речь идет о 44-летнем местном жителе Михаиле Незнамове. В начале нулевых он отбывал наказание за разбой. Как раз в это время серия убийств прервалась.

На свободу Незнамов вышел в 2012 году, работал слесарем, рассказала РИА «Новости» его знакомая. Женщина призналась, что никогда не могла подумать, что этот человек способен на убийство.

«Криминальные наклонности, конечно, проявлялись, но не до такой степени, чтобы убивать и насиловать», - пояснила она.

Приговор и реакция жителей города Когда Незнамова задержали, он пытался все отрицать. Но в итоге сознался - все улики указывали на его причастность к преступлениям. Помимо ДНК, совпадал и почерк преступлений.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Родственников погибших и горожан такое решение возмутило. За такие преступления, по их мнению, нужно давать пожизненное.

«Однако, к сожалению, уже ничего не изменить, ведь Незнамов пошел на сделку со следствием», - поделилась сестра одной из жертв убийцы.

Местная жительница Ольга Г. отметила, что в декабре 2005 года на ее дочь тоже пытались напасть, когда девочка возвращалась из художественной школы. Семья сразу обратилась в полицию, но по горячим следам злоумышленника задержать не удалось.

Причем нападение тогда произошло в парке неподалеку от дома, где жил Незнамов.

Другая жительница города рассказала, что в то время на улице Шестакова - как раз напротив парка - нашли еще обнаженную и изнасилованную девушку, задушенную колготками. Однако входит ли этот случай в число других - неизвестно, указало агентство.

В случае, если в деле не появятся новые эпизоды, преступник сможет претендовать на УДО через 12 лет, когда ему будет 56 лет.