04 декабря 2023, 12:35

Тело женщины нашли в квартире на юге Москвы

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В одной из квартир жилого дома по улице Шипиловская в Москве обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, на момент происшествия женщина была в квартире вместе с 23-летним внуком, который и позвонил в скорую помощь.

Причина смерти станет известна после проведения необходимых судебно-медицинских исследований.

Ранее Лефортовский суд Москвы вынес приговор матери, убившей младенца в туалете поезда. Суд установил, что 25-летняя обвиняемая, находясь в поезде МЦК, родила здорового ребенка, а затем нанесла новорожденному 44 колото-резаных ранения ножницами.

Преступления Москва 2023
04 декабря 2023, 12:43
Курьера аферистов задержали в Москве с похищенными миллионами
РИА «Новости»
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В Москве сотрудники ППС задержали 18-летнего курьера мошенников с похищенными у жительницы 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным ведомства, 23-летней москвичке позвонили и сообщили, что ее личными данными завладели неизвестные и для сохранности денег ей необходимо перевести средства на «безопасные счета». Сначала она перевела 179 тысяч рублей, а затем вспомнила про семейные сбережения из сейфа. Женщина отдала их курьеру. Но тот не успел доехать до своих работодателей, так как его задержала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о мошенничестве. Подозреваемого заключили под стражу. Деньги изымут и вернут хозяйке.

Ранее жительница Одинцова обратилась в полицию из-за хищения крупной суммы. Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, которого заподозрили в мошенничестве.

МВД РФ Мошенничество Кражи Москва 2023
04 декабря 2023, 12:19
Суд в Москве оставил в силе приговор женщине, сбившей насмерть мать с ребенком
РИА «Новости»
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С учетом позиции прокуратуры Московский городской суд оставил без изменений приговор Наталье Украинской, которая в ноябре прошлого года сбила мать с ребенком на северо-западе столицы. Приговор в виде девяти лет лишения свободы вступил в законную силу, передали в Telegram-канале надзорного ведомства.

27 ноября 2022 года, Украинская, управляя автомобилем марки Kia в состоянии наркотического опьянения, врезалась в трамвай на улице Свободы, после чего выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске. Мать и четырехлетний ребенок погибли.

Виновницу ДТП осудили на девять лет и запретили управлять автомобилем в течение двух лет и 10 месяцев. Ее адвокат подал апелляцию, но суд не удовлетворил жалобу и оставил приговор Тушинского районного суда от 5 июля 2023 года без изменения.

Суд Москва 2023
04 декабря 2023, 11:18
Двух подозреваемых в краже денег из банкомата арестовали в Москве
РИА «Новости»
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Суд в Москве арестовал двух подозреваемых в попытке кражи из банкомата более двух с половиной миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчины 46 и 48 лет решили вынести деньги из московского банка на улице Хабаровская. Там они вскрыли нижнюю дверцу банкомата, обеспечив себе доступ к сейфу, где лежали денежные средства в размере 2,7 миллиона рублей.

Однако сработала сигнализация, в результате чего злоумышленники спешно покинули место происшествия. После этого стражи правопорядка задержали подозреваемых. Фигурантам предъявили обвинение в совершении покушения на кражу.

«С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее у двух пенсионеров в Москве украли 3,5 миллиона рублей. Одного вынудили дать предоставить код из смс, а второго - взять кредит.

Прокуратура РФ Преступления Кражи Москва 2023
04 декабря 2023, 10:26
Приговор серийному убийце возмутил жителей Свердловской области
РИА «Новости»
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В Свердловской области серийного убийцу Михаила Незнамова приговорили к 17 годам лишения свободы. С приговором категорически не согласились родные пяти погибших девушек, сообщило РИА «Новости». Кроме того, как отметило агентство, местные жители не исключают, что на счету преступника есть еще ряд нападений.

Жертв насиловали и душили В апреле 2020 года в Каменске-Уральском нашли тело задушенной девушки. Убийца использовал в качестве орудия убийства чулки жертвы. Еще через месяц погибла школьница - 17-летнюю ученицу изнасиловали, а потом задушили.

Свидетелей найти не смогли. Оба преступления остались нераскрытыми. Вскоре - в марте 2021 года - произошло новое убийство. Жертвой снова стала девушка. Ее также задушили колготками.

Эпизоды расследовали по отдельности, несмотря на схожий почерк. Правоохранители, по данным издания, проверяли местных душевнобольных и ранее судимых за подобные преступления. Но безрезультатно.

В сентябре 2005 года стало известно об очередном убийстве. Неизвестный расправился с жертвой в безлюдном месте и тоже использовал колготки для удушения. В декабре город потряс еще один случай.

Но никаких существенных улик так и не нашли, не было и показаний свидетелей. Расследование в итоге приостановили.

Возвращение к расследованию К материалам вернулись только в начале 2022 года. Екатеринбургские следователи обратили внимание, что в деле об убийстве каменской школьницы весной 2000-го был образец ДНК. В то время провести расширенную экспертизу было невозможно в силу технических причин, но ситуация изменилась, расследование возобновили.

В СУ СК Свердловской области агентству рассказали о проверке генотипа по федеральной базе данных, благодаря чему удалось установить принадлежность профиля ранее судимому мужчине. Его местонахождение быстро установили и начали наблюдение.

Речь идет о 44-летнем местном жителе Михаиле Незнамове. В начале нулевых он отбывал наказание за разбой. Как раз в это время серия убийств прервалась.

На свободу Незнамов вышел в 2012 году, работал слесарем, рассказала РИА «Новости» его знакомая. Женщина призналась, что никогда не могла подумать, что этот человек способен на убийство.

«Криминальные наклонности, конечно, проявлялись, но не до такой степени, чтобы убивать и насиловать», - пояснила она.

Приговор и реакция жителей города Когда Незнамова задержали, он пытался все отрицать. Но в итоге сознался - все улики указывали на его причастность к преступлениям. Помимо ДНК, совпадал и почерк преступлений.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Родственников погибших и горожан такое решение возмутило. За такие преступления, по их мнению, нужно давать пожизненное.

«Однако, к сожалению, уже ничего не изменить, ведь Незнамов пошел на сделку со следствием», - поделилась сестра одной из жертв убийцы.

Местная жительница Ольга Г. отметила, что в декабре 2005 года на ее дочь тоже пытались напасть, когда девочка возвращалась из художественной школы. Семья сразу обратилась в полицию, но по горячим следам злоумышленника задержать не удалось.

Причем нападение тогда произошло в парке неподалеку от дома, где жил Незнамов.

Другая жительница города рассказала, что в то время на улице Шестакова - как раз напротив парка - нашли еще обнаженную и изнасилованную девушку, задушенную колготками. Однако входит ли этот случай в число других - неизвестно, указало агентство.

В случае, если в деле не появятся новые эпизоды, преступник сможет претендовать на УДО через 12 лет, когда ему будет 56 лет.

Урал Убийства Изнасилования

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