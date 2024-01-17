Тело загадочно погибшей 16-летней школьницы эксгумировали на Урале

По данным источника, тело решили эксгумировать, чтобы провести еще одну экспертизу. Процедуру провели в первых числах декабря и повторно захоронили погибшую четвертого числа.

Мертвую девушку обнаружили в овраге в лесополосе поздно вечером 9 августа. Перед смертью она оставила пост в соцсетях о том, что возвращается домой одна, и просила ее «не убивать и не насиловать».

За два дня до случившегося девушка вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга, куда ездила, чтобы узнать о поступлении в педагогический колледж. Перед исчезновением отправила своему молодому человеку видеосообщение. Погибшую нашли в овраге рядом с лесопосадкой.

По подозрению в убийстве школьницы задержали велосипедиста, который преследовал девушку в день ее смерти. На суде он заявил, что взял документы и телефон погибшей и ушел.