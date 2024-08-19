19 августа 2024, 22:26

Тело убитого 84-летнего мужчины обнаружили в Новой Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В поселке Михайлово-Ярцевском в Новой Москве правоохранители обнаружили тело 84-летнего мужчины с признаками насильственной смерти и 82-летнюю женщину с ранами в области головы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сотрудники ведомства зафиксировали в частном доме, где обнаружили пенсионеров, следы возгорания. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации Telegram-канала Mash , погибший - полковник авиации, бывший работник внуковского авиаремонтного завода Виктор Селезнев. Пострадавшая - его супруга Людмила. По предварительным данным, преступник попытался сжечь дом после убийства. Пожар увидели соседи и вызвали пожарных. Также они видели незнакомого мужчину рядом с домом. Дело находится на контроле у московской прокуратуры.

В пожаре в центре Волгограда 14 августа погибли двое детей. В квартире девятиэтажного жилого дома загорелись домашние вещи. Мать погибших мальчиков с ожогами попала в больницу.

Авиация Убийства Пожары Пенсионеры Москва
18 августа 2024, 10:44
Москвичка получила два года колонии за кражи собак
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве женщину приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима за кражу породистых собак, которые ждали у супермаркетов ушедших за покупками хозяев. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

По информации источника, женщина похитила американского стаффордширского терьера, отцепив его с привязи велосипедной стойки у супермаркета. Ущерб составил 57 тысяч рублей.

Примерно через 10 дней она же украла метиса вельш-корги и английского спаниеля, которого привязали к поручню у другого супермаркета. Тогда ущерб оценили в 8,7 тысячи рублей.

Суд учел чистосердечное признание и хронические заболевания обвиняемой. В ходе разбирательств установили, что она страдает от алкогольной зависимости.

В ноябре 2023 года зоозащитники жаловались на серийную воровку собак , которая действовала на юго-востоке Москвы. Волонтеры уверяли, что к кражам причастна местная жительница по прозвищу Танюха.

Суд Собаки Кражи
17 августа 2024, 16:07
Слабослышащего россиянина осудили по делу о госизмене
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мосгорсуд вынес приговор 37-летнему жителю Подольска Михаилу Рылову в рамках дела о государственной измене. Об этом сообщил «Коммерсант».

Слабослышащего мужчину приговорили штрафу в размере 400 тысяч рублей и 6,5 года колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям «Приготовление к госизмене». Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Суд установил, что подсудимый намеревался выехать на территорию Украины и вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса»*. Для этого он купил экипировку РДК* и связался с кураторами группировки в Брянской области, которые пообещали ему переправку за границу.

Мужчину задержали еще в октябре 2023 года, когда он устроил перепалку с кассиром в железнодорожной кассе. После 10 суток административного ареста его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что белорусские пограничники дополнительно защитят границу с Украиной из-за боевиков РДК*.

*«Русский добровольческий корпус» / РДК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.

Уголовное дело Суд
17 августа 2024, 07:37
Еще одного фигуранта дела о покушении на Прилепина объявили в розыск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители установили сообщника диверсанта Александра Пермякова, который проходит в качестве подозреваемого по делу о покушении на общественного деятеля и писателя Захара Прилепина. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Устанавливаем участие и роль каждого, кто причастен к этому покушению. Одного из фигурантов уже установили, его объявили в розыск», - сказал он.

Собеседник добавил, что против установленного следствием сообщника, как и других подельников Пермякова материалы выделили в отдельное производство. Другие детали дела пока что неизвестны.

Пермякову предъявили обвинение по шести статьям Уголовного кодекса : приобретении поддельных документов, незаконном изготовлении взрывных устройств, незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном хранении оружия, обучения в целях осуществления террористической деятельности и совершении теракта.

Уголовное дело Терроризм Покушение на Захара Прилепина
16 августа 2024, 19:57
Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили новые обвинения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Проходящим по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову*, Шамсидину Фаридуни* и Муродали Рачабализоде* предъявили новые обвинения, среди которых — создание и участие в деятельности террористической группы, незаконный оборот оружия и прохождение обучения для участия в теракте. Об этом со ссылкой на постановление суда по продлению меры пресечения сообщил «Интерфакс».

Проходящим по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову*, Шамсидину Фаридуни* и Муродали Рачабализоде* предъявили новые обвинения, среди которых - создание и участие в деятельности террористической группы, незаконный оборот оружия и прохождение обучения для участия в теракте. Об этом со ссылкой на постановление суда по продлению меры пресечения сообщил «Интерфакс».

Еще одному фигуранту - Далерджону Мирзоеву* - обвинение оставили без изменений. Ему вменили только совершение теракта.

Сегодня Басманный суд Москвы продлил срок ареста всех обвиняемых до 22 ноября.

Вооруженные мужчины напали на концертный зал перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Они открыли огонь по находящимся в здании людям, а перед уходом подожгли помещение. Жертвами теракта стали 145 человек. Подозреваемых задержали в Брянской области на следующий день.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Уголовное дело Терроризм Теракт в «Крокусе»

Новости по теме