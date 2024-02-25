Тело пропавшей почти два месяца назад девочки нашли в Псковской области

«Патрулем сотрудников правоохранительных органов и волонтеров в окрестностях населенного пункта, где проживал ребенок, обнаружено ее тело», - передали в СК.

Девочка из деревни Полоное пропала в начале января 2024 года. Следователи до сих пор не выяснили обстоятельства ее исчезновения. Специалисты продолжают расследование дела. Для установления точной причины гибели ребенка назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По поручению председателя Следкома России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее пятилетнюю девочку нашли убитой в лесу под Новосибирском через две недели после исчезновения. В последний раз ребенка видели рядом с магазином у села Толмачево.