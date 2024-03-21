Тело пропавшей неделю назад девушки нашли под Санкт-Петербургом

Жительницу Екатеринбурга, обвиняемую в убийстве троих детей, отправили на принудительное лечение. Такое решение вынес Свердловский областной суд, сообщило РИА «Новости».

«Суд постановил Петрову Анастасию освободить от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение», - указал судья Александр Ладин.

Обвиняемая присутствовала на заседании в режиме видеосвязи. Адвокат женщины уточнила, что та находится в казанской клинике. По словам отца екатеринбурженки, его дочь сейчас находится в «острой стадии болезни». Он отметил, что старается не разговаривать с ней о детях. Также, по его мнению, его дочери мог давать запрещенные вещества «ее лживый психопат-муж».

В декабре 2022 года женщина задушила своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочь поясом от халата. После случившегося она написала мужу записку. В ней она указала, что дети якобы были одержимы, а в самого младшего вселился бес. По результатам судмедэкспертиз женщину признали невменяемой.