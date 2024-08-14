14 августа 2024, 00:45

Тело пропавшего в июне DJ Pealot нашли в Карелии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Карелии обнаружили тело пропавшего полтора месяца назад диджея из Санкт-Петербурга Максима Ананьина. Следователи назначили экспертизу, чтобы установить причину его смерти, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина пропал 30 июня в Куркиекском сельском поселении Лахденпохского района. Следком сообщил, что тело 50-летнего петербуржца нашли 12 августа в лесном массиве возле поселка Лумиваара.

«С целью установления точной причины гибели следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, организованы иные проверочные мероприятия», - сообщила пресс-служба.

Покойным оказался 50-летний Ананьин, известный как DJ Pealot и страдавший эпилепсией. Сайт 47news сообщил, что он пропал во время музыкальноо фестиваля Air.

В конце июля в Карелии произошло еще одно ЧП. Вода размыла перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщили «Известия». Погибли три человека.

Санкт-Петербург Музыка Следственный комитет России Шоу-бизнес Республика Карелия
13 августа 2024, 20:32
Экс-сотруднику ФСБ отменили приговор за взятку в 160 млн рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему сотруднику управления ФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву. Экс-офицера осудили на девять лет за взятку в 160 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, апелляционная инстанция нашла нарушения в судебном решении. После этого уголовное дело отправили на пересмотр в Пермский гарнизонный суд.

В апреле Царегородцева признали виновным по статье о получении взятки. Его лишили звания майора и назначили штраф в размере двукратной суммы взятки.

По данным следствия, с 2016 по 2022 год Царегородцев покровительствовал группе хакеров, обещая им прекратить уголовное преследование.

В общей сложности он получил 160 миллионов рублей. На эти деньги купил земельные участки, дома и автомобили. Бывшего сотрудника УФСБ арестовали весной 2023 года.

Ранее в Санкт-Петербурге в СИЗО отправили местного жителя, который представлялся полковником ФСБ.

Он получал взятки от коммерсанта.

Уголовное дело Суд ФСБ Приговоры Хакеры
13 августа 2024, 16:44
Оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z оставили в колонии-поселении
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Свердловский областной суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, которого ранее осудили на три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор без изменения по существу», - указали в инстанции.

В суде напомнили, что Неустроев в апреле 2023 года возле одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге «высказал угрозы» в адрес 11-летнего мальчика. Причиной агрессивного поведения стало то, что ребенок шел в шапке с символом специальной военной операции - буквой Z.

В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в грубом нарушении общественного порядка и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд Екатеринбург
12 августа 2024, 21:37
«Мавроди в юбке». Парикмахер из Дагестана обманула на клиентов и коллег на миллионы рублей
Читайте нас в: Google Новости
Парикмахер из дагестанского города Избербаш Раиса Магарамова обманула около 100 человек, предлагая якобы выгодно вложиться в бизнес. От ее действий пострадали коллеги, друзья и клиенты. В беседе с 360.ru пострадавшие рассказали, как попались на уловки подозреваемой.

По словам одной из пострадавших, она познакомилась с Магарамовой в 2019 году в ее салоне красоты, когда пришла в качестве клиента. Между женщинами быстро установились дружеские отношения.

«В 2021 году Магарамова взяла у меня в долг 35 тысяч евро, чтобы вложить их в строительный бизнес. Выяснилось, что выплачивать она ничего не хотела и только кормила обещаниями. В итоге я узнала, что по этой схеме Раиса действовала уже давно. Мавроди в юбке», - отметила собеседница 360.ru.

Другая пострадавшая рассказала, что знакома с подозреваемой около 13 лет. За это время женщина занимала Магарамовой разные суммы денег, которые больше не увидела. По ее словам, от рук парикмахера пострадали не менее 100 человек.

Похожая история произошла и с другой жительницей Дагестана. Женщина познакомилась с Раисой в 2013 году. Та предложила ей вложить деньги в бизнес под процент. В итоге, получив миллион рублей, парикмахер перестала общаться и долг не отдавала.

Бывшая коллега Магарамовой также дала ей деньги под проценты в 2014 году и свои кредитные карты на сумму 300 и 400 тысяч рублей.

«Она их не закрывала и сумма долга увеличивалась. Потом Раиса попросила деньги под проценты. Она обещала их приумножить, но, в итоге, не вернула», - отметила женщина.

По данным источника 360.ru, следователи возбудили уголовное дело по девяти фактам мошенничества. Его расследование продолжается. В понедельник, 13 августа, мошенница предстала перед судом.

Ранее в Красноярском крае задержали жителя Железногорска, который обманул более 30 человек на общую сумму в 20 миллионов рублей.

Долги Уголовное дело Дагестан Мошенничество Женщины Деньги
12 августа 2024, 20:18
Трепова попала в тюремную больницу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Осужденную за теракт против военкора Владлена Татарского Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии. Это произошло на фоне сильной депрессии и раскола личности, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в начале прошлой недели Трепову этапировали в ИК-2, которая находится рядом с поселком Явас. Спустя несколько дней она оказалась в лечебном исправительном учреждении № 3. Сейчас муж осужденной пытается выяснить у руководства колонии, что с ней случилось.

В январе суд назначил Дарье Треповой 27 лет в исправительной колонии общего режима, также ее обязали заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Девушке предъявили обвинения по трем статьям.

Теракт, жертвой которого стал Владлен Татарский, произошел в апреле 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. За организацией преступления стояли спецслужбы Украины.

Санкт-Петербург Больницы Преступления Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

Новости по теме