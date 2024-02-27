Тело пропавшего осенью парня из Екатеринбурга отправят на экспертизу

Житель Екатеринбурга 21 октября ушел в пункт выдачи заказов, взяв телефон, банковскую карту и паспорт. С тех пор его не видели. Парня нашли спустя четыре месяца. По словам источника, его тело обнаружили в лесу в Верхней Пышме.

Волонтеры отряда «Прорыв» подтвердили журналистам, что поиски завершили. Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области устроило проверку. Причину смерти установит экспертиза.

«Криминала в ситуации в настоящее время не усматривается», - сказал представитель СК.

В Екатеринбурге умерла зоозащитница Александра Щербакова. Правоохранители заподозрили утечку газа в ее квартире, но проверка не подтвердила эту версию.