Тело погибшей уральской школьницы отправят на эксгумацию

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Он подчеркнул, что пока не может сказать, что именно ищут криминалисты и для чего нужны дополнительные образцы трупа дочери.

«Назначена более глубокая экспертиза. Так как материала для анализов недостаточно, возможно, да. Придется», - ответил собеседник на вопрос об эксгумации.

Тело 16-летней школьницы нашли в овраге лесополосы Каменска-Уральского 10 августа. В ночь до этого девушка приехала на электричке из Екатеринбурга и пошла домой пешком.

Известно, что во время своей последней прогулки она разговаривала с отцом по телефону, отправила видеообращение своему молодому человеку и оставила на своей странице в социальной сети шутливое послание , в котором попросила «не убивать и не насиловать», так как идет ночью одна.

Мобильный телефон рядом с телом не нашли.

В рамках расследования дела об убийстве следователи задержали местного жителя. В ходе обысков у него обнаружили пропавший смартфон погибшей школьницы и ее документы.

На основании улик криминалисты предъявили мужчине обвинение в убийстве и краже. Но вину фигурант признал только в одном преступлении. По его словам, он увидел, как девушка провалилась в овраг. Он воспользовался случаем и забрал ее вещи. Суд на время расследования уголовного дела отправил обвиняемого под стражу.