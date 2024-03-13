13 марта 2024, 12:58

Тело новорожденного нашли в частном доме в Новосибирской области

РИА «Новости»
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Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту обнаружения тела младенца в частном доме в Болотнинском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным следствия, местная жительница родила дома ребенка, но не обратилась в медицинское учреждение. Болотнинский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку по данному обстоятельству.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину смерти ребенка.

Прокуратура по Новосибирской области уточнила, что тело новорожденного нашли 11 марта, оно находилось в подвале дома. Женщина является многодетной матерью.

Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики района и представителей служб, которые работали с семьей.

В феврале в Воронеже девушка-подросток родила сына и выбросила его в окно.

Дети Прокуратура РФ Следственный комитет России
13 марта 2024, 12:19
Отвергнутого ухажера арестовали за нападение с ножом в метро Москвы
РИА «Новости»
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В Москве мужчину обвинили в покушении на убийство попутчицы в метро. Она не ответила на ухаживания, и он набросился на женщину с ножом, сообщила прокуратура Москвы.

По версии следствия, 23-летний москвич встретил в метро знакомую и спустился за ней на станцию метро «Площадь Революции». Она в очередной раз не ответила на его ухаживания, и тогда мужчина достал нож, несколько раз ранил ее голову, шею и правую руку.

Другие пассажиры бросились женщине на помощь и схватили отвергнутого ухажера. Прокурор Московского метрополитена изъял дело из органа дознания и передал следователям. Мужчине предъявили обвинение по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство», после чего арестовали.

Житель Санкт-Петербурга выследил девушку и увез на машине, угрожая молотком. Она сбежала и обратилась в полицию. Похитителя задержали.

Уголовное дело Метро Москва
13 марта 2024, 12:09
Полиция в Ленобласти накрыла крупную нарколабораторию
РИА «Новости»
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Полиция задержала трех жителей Ленобласти, которые подозреваются в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

У задержанных изъяли 19 килограммов неизвестного порошка, в том числе 6,5 килограмма мефедрона. Оказалось, что цех по производству наркотиков находился в поселке Глажево. В помещении нашли прекурсоры для создания запрещенных веществ и оборудование.

В числе подозреваемых была 27-летняя жительница Киришей. У нее дома хранилось почти 400 граммов синтетического гашиша, весы и упаковка для фасовки наркотиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении задержанных по статье о покушении на производство и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

Ранее в Ленобласти судимый мужчина разбил плантацию , на которой выращивал содержащие наркотические вещества растения.

Наркотики Уголовное дело МВД РФ Россия
13 марта 2024, 10:20
Обвиняемых в организации убийства арестовали в Наро-Фоминске
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Суд арестовал обвиняемых в организации и исполнении убийства в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Московской области.

Под суд попали местная жительница и ее знакомый, их обвинили в организации убийства и убийстве 40-летнего мужчины.

По данным стороны следствия, с февраля по март 2024 года фигурантка решила избавиться от супруга по причине личной неприязни. Она обратилась к мужчине, с которым состояла в романтических отношениях и попросила убить мужа за вознаграждение в размере 1,8 миллиона рублей.

Женщина передала соучастнику нож и рассказала о местонахождении супруга. Мужчина пришел по адресу в поселке Селятино, ударил потерпевшего дважды обухом топора по голове и один раз в шею ножом. Супруг скончался на месте от полученных ранений.

Правоохранители в кратчайшие сроки установили причастных лиц, назначили ряд важных для следствия экспертиз. Продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали организаторов заказного убийства адвоката.

Наро-Фоминск Убийства Суд Мужчины Следственный комитет России
13 марта 2024, 09:48
Изнасиловавшую подростка учительницу из Великобритании освободили раньше срока
РИА «Новости»
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Учительницу, изнасиловавшую 15-летнего школьника, освободили в Великобритании на половину срока раньше положеного. Об этом сообщило издание The Sun.

Ранее 38-летнюю Кэндис Барбер из графства Бакингемшир осудили и приговорили к 6,5 года тюремного заключения. Женщина трижды вступала в интимные отношения с подростком и направляла ему снимки эротического характера.

Кроме того, Барбер запугивала школьника, что отомстит ему, если он кому-то расскажет об отношениях между ними. Однако ее откровенные фото все же дошли до директора школы, а в 2019 году стражи правопорядка начали расследование.

В понедельник, 11 марта, обвиняемая вышла из тюрьмы на три года раньше срока. Это подтвердили в Министерстве юстиции Великобритании. Компетентные лица отметили, что совершившие такого рода преступления выходят на свободу условно-досрочно после отбытия половины срока.

За насильницей будут постоянно следить. Ее могут обязать носить GPS-маячок, а также для нее действует запрет на проживание в определенных местах, посещение некоторых заведений и другие ограничения. Нарушение условий приведет к немедленному аресту.

Ранее учительница из США забеременела от 12-летнего ученика.

Великобритания Преступления Школьники Изнасилования

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