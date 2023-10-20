Тело новорожденного нашли на мусорке в Балашихе

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Местный житель нашел ребенка, завернутого в плед, накануне около полудня в микрорайоне 1 мая. Новорожденный мальчик уже не подавал признаков жизни. Видимых признаков насильственной смерти на теле не было.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

Установление обстоятельств смерти младенца, ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) проконтролирует Балашихинская городская прокуратура. Об этом информировала пресс-служба прокуратуры Московской области.

Ранее, в сентябре, тело 10-месячного ребенка нашли в квартире жилого дома в Москве. На теле были следы удушения. Мать ребенка созналась в преступлении. Ее арестовали на два месяца.