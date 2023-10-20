Тело новорожденного нашли на мусорке в Балашихе
В Балашихе обнаружили мертвого младенца в мусорном контейнере возле многоэтажки. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Московской области.
Местный житель нашел ребенка, завернутого в плед, накануне около полудня в микрорайоне 1 мая. Новорожденный мальчик уже не подавал признаков жизни. Видимых признаков насильственной смерти на теле не было.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.
Установление обстоятельств смерти младенца, ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) проконтролирует Балашихинская городская прокуратура. Об этом информировала пресс-служба прокуратуры Московской области.
Ранее, в сентябре, тело 10-месячного ребенка нашли в квартире жилого дома в Москве. На теле были следы удушения. Мать ребенка созналась в преступлении. Ее арестовали на два месяца.