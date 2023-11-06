Тело несовершеннолетней девушки обнаружили в Якутии
Тело несовершеннолетней обнаружили в воскресенье, 5 ноября, в населенном пункте Намцы в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Ведомство завело уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным в статье «Доведение до самоубийства». Тело несовершеннолетней 2008 года рождения нашли в общежитии педагогического колледжа.
В ходе обследования места происшествия следователи изъяли интересующие их предметы, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления обстоятельств ЧП.
Днем ранее стало известно об обнаружении тел трех несовершеннолетних в одной из квартир дома на проспекте Чекистов в Краснодаре. По предварительной версии, причиной гибели молодых людей могла стать передозировка наркотических препаратов. В ходе осмотра места ЧП правоохранители обнаружили приборы для курения.