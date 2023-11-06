Тело несовершеннолетней девушки обнаружили в Якутии

Уголовное дело возбудили против устроившего стрельбу в центре Москвы боксера

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Против чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова, устроившего стрельбу на Шлюзовой набережной в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После задержания спортсмену предъявили обвинение по статье о хулиганстве, указали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что вечером 5 ноября подозреваемый был в нетрезвом состоянии у ресторана на Шлюзовой набережной. Внезапно между ним и двумя мужчинами возник конфликт.

«Он <…> нанес несколько ударов руками двум мужчинам, а затем не менее шести раз выстрелил из пистолета в их сторону и в сторону находящихся там же еще двух мужчин», - отметили в ведомстве.

У трех пострадавших выявили огнестрельные ранения, у еще одного - перелом носа.

Волк уточнила, что московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Иванова по статье о хулиганстве.

«Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело <…> в отношении жителя Тамбовской области», - сказала представитель МВД.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании спортсмену меры пресечения.

Предварительной причиной конфликта между Ивановым и пострадавшими стала банальная ссора. Позже оказавшийся под прицелом боксера студент объяснил, что их диалог начался с классической просьбы закурить. В результате потасовки молодой человек получил травмы, требующие проведения операции.