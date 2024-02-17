17 февраля 2024, 22:50

Тело мужчины с многочисленными повреждениями нашли в хостеле на юге Москвы

РИА «Новости»
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Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в хостеле на проспекте Андропова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ в Telegram-канале.

Тело обнаружили 17 февраля, Следственный комитет организовал доследственную проверку. На месте обнаружения работают следователи и криминалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства смерти. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Телеканал РЕН ТВ сообщил со ссылкой на источник, что в хостеле нашли 51-летнего мужчину. В его смерти подозревают 38-летнего мужчину.

В Новосибирске полиция задержала мать младенца , которого обнаружили в пакете в мусорном баке. Девушка родила ребенка на съемной квартире и выбросила новорожденного в мусорный бак на соседней улице. Ребенок находится в реанимации.

Уголовное дело Убийства СК РФ Мужчины Москва
17 февраля 2024, 17:17
Цепочку сбыта похищенного из зоны СВО оружия вскрыли в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге силовикам удалось вычислить цепочку незаконного сбыта вооружения, которое похитили из зоны проведения спецоперации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Схему придумал укравший 21 гранату контрактник. Мужчина обратился к своему приятелю, который тоже служил по контракту, с просьбой отвезти снаряды в Петербург. Там он должен был передать вооружение указанному человеку.

Получателем оказался знакомый первого. Его просто попросили подержать гранаты у себя дома.

Против трех мужчин возбудили уголовное дело. В случае признания вины им грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Санкт-Петербург Оружие
16 февраля 2024, 22:38
Житель Новосибирска спас выброшенного в пакете на мороз младенца
РИА «Новости»
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В Новосибирске возле одного из многоквартирных домов нашли новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. Следователи возбудили уголовное дело, сообщило региональное СУ СК.

Младенца в пакете нашли в Железнодорожном районе Новосибирска днем 16 февраля. Бригада скорой помощи доставила ребенка в детскую больницу. Он чудом остался жив в 30-градусный мороз.

«Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков. Состояние новорожденного стабильное», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Мать младенца уже задержали, она дает показания в полиции, сообщил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». По словам мужчины, который спас малыша, он сначала подумал, что в пакете котенок.

В начале февраля прокуратура Татарстана занялась проверкой жительницы Набережных Челнов, которую заподозрили в жестоком обращении с ребенком.

Уголовное дело Дети Сибирь Полиция Следственный комитет России
16 февраля 2024, 21:23
Угрожавший полицейским экс-министр Тамбовской области попал под уголовное дело
РИА «Новости»
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Публичные извинения перед сотрудниками полиции и добровольный уход с поста временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области не помогли Алексею Овчинникову избежать уголовного дела. Пресс-служба областного главка СК объявила, что в отношении бывшего чиновника завели уголовное дело за оскорбление представителя власти.

По данным следствия, 10 февраля дежурившие на 360-м километре автодороги Р-22 «Каспий» сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль для проверки. Недовольный тем, что транспортное средство задержали, пассажир машины на глазах свидетелей нецензурно оскорбил правоохранителей.

В пресс-службе подчеркнули, что этим пассажиром оказался исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области.

Еще до возбуждения уголовного дела Алексей Овчинников опубликовал на официальной странице регионального ведомства во «ВКонтакте» видеообращение.

В нем он объявил о своей добровольной отставке и принес извинения сотрудникам полиции. Он подчеркнул, что считает, что был неправ и причин для повышения голоса, неподобающего тона и ненормативной лексики не было.

Он добавил, что все подозрения в его адрес о незаконной охоте также были не обоснованы, так как в тот вечер он не сделал ни одного выстрела из своего ружья, на которое у него есть официальное разрешение.

Публичные извинения перед сотрудниками полиции и добровольный уход с поста временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области не помогли Алексею Овчинникову избежать уголовного дела.

Пресс-служба областного главка СК объявила, что в отношении бывшего чиновника завели уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Уголовное дело ГИБДД СК РФ Россия Чиновники Полиция
16 февраля 2024, 21:06
Два брата-бизнесмена стали подозреваемыми в деле о пожаре в высотке Анапы
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Подозреваемыми по уголовному делу о пожаре в многоэтажке Анапы стали два бизнесмена. Они строили сгоревший дом и продавали в нем квартиры, сообщила пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

Следователи допросили подозреваемых. Выяснилось, что они не получали разрешение на строительство многоэтажки и на ее ввод в эксплуатацию.

По данным ведомства, предприниматель осуществил застройку многоквартирного дома в период с 2005 по 2014 годы. Вместе со своим братом он продал квартиры жителям Анапы, не имея на руках разрешения на эксплуатацию и не устранив нарушения. Впоследствии застройщику предъявляли требования устранить недочеты, но он их игнорировал.

Пожар в жилом доме произошел 13 февраля на Объездной улице. Специалисты МЧС спасли из огня 12 жильцов. Общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. На месте происшествия работали 70 пожарных. СК возбудил уголовное дело.

Уголовное дело Пожары

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