18 марта 2024, 13:29

Тело младенца нашли коммунальщики в Новой Москве

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В Новой Москве на насосной станции обнаружили мертвого новорожденного. Причину смерти ребенка установит экспертиза, сообщила столичная прокуратура.

На тело младенца наткнулись при проведении работ на насосной станции по Солнечной улице. На место вызвали правоохранителей, которые осмотрели территорию и организовали доследственную проверку.

Причину смерти ребенка определят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов проконтролирует ход разбирательства.

В Германии убили украинскую беженку и похитили ее пятинедельную дочь. Местонахождение 51-летней бабушки установить не удалось. Тело 27-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли на берегу реки Рейн у города Гоккенхайм, ее дочь обнаружили у двух мужчин. К расследованию привлекли 60 полицейских.

Уголовное дело Убийства Дети Прокуратура РФ Москва
17 марта 2024, 04:52
Женщина убила подругу из-за «гробовых» денег под Новосибирском
Freepik
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Жительницу Новосибирской области подозревают в убийстве своей подруги из-за «гробовых» денег. Об том написала газета kp.ru.

По информации издания, убийство произошло селе Красноярка в Татарском районе. Подозреваемая вместе со своим мужем была в гостях у подруги. Распитие алкогольных напитков закончилось конфликтом - по предварительной информации, гостья ударила хозяйку ножом. От полученных ран пострадавшая умерла.

Полиция задержала всех участников застолья: супруга убитой женщины, ее подругу и мужа подруги.

Местные жители предположили, что конфликт между женщинами начался не на бытовой почве, а из-за денег: погибшая недавно получила три миллиона рублей за смерть своего пасынка.

Другие соседи считают, что настоящим убийцей мог оказаться муж погибшей. По их словам, он часто избивал жену и даже резал ножом. А подруга женщины могла взять вину на себя, так как была пьяная.

Ранее в Приморье 52-летний мужчина застрелил жену и ребенка , после чего покончил с собой.

Убийства Дети Женщины Поножовщины Деньги Полиция
16 марта 2024, 20:47
Петербурженку арестовали за попытку сорвать выборы коктейлем Молотова
РИА «Новости»
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Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девушку, которая 15 марта бросила коктейль Молотова в стену дома на Варшавской улице. Ее обвинили в воспрепятствовании работе избиркома, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, местная жительница сговорилась с неустановленными лицами. Злоумышленники планировали поджечь дверь на одном из избирательных участков, чтобы сорвать его работу.

Девушка днем 15 марта пришла к дому по Варшавской, 40, в котором работали избирательные комиссии № 1395 и № 1396, и бросила в стену бутылку с зажигательной смесью. Загорелась табличка с информацией о выборах.

Петербурженке предъявили обвинение по статье 141 УК России «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Она признала вину и настаивала на домашнем аресте. Но суд заключил ее под стражу до 14 мая.

В Тобольске телефонные мошенники выманивали у студента почти два миллиона рублей, а затем вынудили взорвать петарду на избирательном участке. Молодого человека задержали.

Уголовное дело Аресты Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 16:45
Прохожий не дал вору украсть 46 млн рублей из иномарки в Москве
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Случайный прохожий предотвратил кражу 46 миллионов рублей из машины, припаркованной на Малой Пироговской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, житель Москвы попросил своего водителя положить крупную сумму в банк. Тот разместил сумку с деньгами в машине, но по дороге заехал пообедать. Этим воспользовался злоумышленник.

Увидев, что в машине никого нет, он разбил стекло в иномарке и вытащил сумку. Это заметил случайный прохожий, который не дал мужчине стащить деньги.

Подозреваемого задержали. Ему уже избрали меру пресечения в виде ареста. Известно, что фигуранту дела 32 года.

Привлечение его к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре, заключили в пресс-службе.

Кражи Москва
16 марта 2024, 04:56
В Москве осудили убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V»
Unsplash
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Хорошевский районный суд Москвы приговорил убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, отправив его в колонию на 14 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили пресс-службе суда.

По данным следствия, прошлой весной осужденный Алексей Змановский находился в квартире Ботикова. В какой-то момент они поссорились. Змановский задушил Ботикова ремнем, а потом скрылся. В суде он признал свою вину.

«Змановскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на два года, с установлением соответствующих ограничений», - говорится в сообщении суда.

Ранее жителя Скопина приговорили к 13,5 года лишения свободы за похищение 14-летней девочки. Осенью 2021 года рецидивист домогался до подростка и затолкнул в машину, но девочка смогла сбежать.

Также известно, что жителя Новошахтинска, расстрелявшего семью из четырех человек, приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Убийства Суд Приговоры Вакцинация Москва

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