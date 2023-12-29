Тело мужчины нашли в полуразрушенном доме в Екатеринбурге, сообщило издание Е1.

Очевидцы рассказали журналистам, что на теле были следы побоев. Кроме того, мужчина был в одних трусах.

Местная жительница сообщила, что под ключицами у мертвеца были две татуировки.

Она добавила, что заброшенное здание в центре города, на улице Восточной, давно тревожит жителей: там устроили общественный туалет и употребляют наркотики. Женщина отметила, что несколько раз людей оттуда увозили на скорой помощи. По ее словам, в администрации района людям заявляли, что уже возбудили административное дело из-за ненадлежащего вида здания.

Официальной информации об обнаруженном теле пока нет.

Ранее, 26 декабря, после пожара в квартире в городе Тихвине Ленинградской области обнаружили тела 49-летней женщины и ее 42-летнего брата. На шее погибшей были следы от ножевых ранений. По факту происшествия возбудили уголовное дело.