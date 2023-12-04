04 декабря 2023, 23:09

Тело годовалого мальчика нашли в квартире в Туле

РИА «Новости»
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Тело годовалого мальчика с ножевым ранением обнаружили в одной из квартир в Туле. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Тульской области.

«Следствием установлено, что 4 декабря 2023 года в квартире, расположенной в Ленинском районе, обнаружено тело малолетнего мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением», - утонили в ведомстве.

Подозреваемого уже установили и объявили в розыск. Им оказался отец ребенка. Тульские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.

К расследованию привлекли следователей и криминалистов регионального следственного управления, а также полицейских и экспертов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ранением шестилетнего ребенка воспитательницей в детском саду в Одинцове. Он поручил доложить ему о результатах ходе проверки, включая установленные обстоятельства произошедшего. До этого в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что воспитательница истыкала ребенка карандашом, потом обработала его раны йодом и попросила никому не об этом не говорить.

Убийства Дети Следственный комитет России
04 декабря 2023, 23:12
«Боится, что прибьет их». Мужчина избивал сына на глазах у запуганной жены и дочерей в Ивановской области
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Пьяный отец избил сына в городе Шуя в Ивановской области. Мать школьника записала кадры издевательств на видео и отправила коллеге по работе. Женщина сразу сообщила о произошедшем в полицию. Всеми подробностями она поделилась с «360».

По ее словам, такие «методы воспитания» мужчина периодически применят на своих детях. Чаще всего под горячую руку попадает сын.

«Это уже не первый раз. До этого он так избил мальчика, что у него на лице потом был синяк. Мама детей боится мужа. Он всегда устраивает скандалы, запугивает их. При этом сидит дома и кормит обещаниями, что устроится на работу», - рассказала она.

По словам женщины, семья с тремя детьми раньше жила у бабушки, но когда и она пострадала от рук буйного зятя, они переехали на съемную квартиру. Мужчина продолжил издеваться на женой и детьми.

«После последнего инцидента, она взяла детей и приехала ко мне. Они жили у меня два дня, и уехали только после того, как муж ушел из дома. Мальчик сильно заикается, потому что отец его когда-то сильно напугал. Мама боится, что он их прибьет, выследит где-нибудь и все», - поделилась она.

Мать пострадавшего мальчика рассказала «360», что видимых травм ребенок не получил. До этого она уже обращалась за помощью в полицию, но потом забирала заявление из-за страха перед супругом.

«Чаще всего из-за него страдает сын. Муж, когда трезвый, учит ребенка уметь стоять за себя в школе. А у пьяного у него мозг переключается в обратную сторону. Дочерей он обижает больше словами, ну или может кинуть в них какой-нибудь легкий предмет. Муж становится страшным человеком, когда выпьет. Я его очень боюсь», - пояснила она.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ситуации. Официального комментария от МВД пока не поступало.

Дети Преступления Избиения
04 декабря 2023, 22:35
Жителя Подмосковья обвинили в убийстве родителей и краже
РИА «Новости»
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Житель Балашихи, обвиняемый в убийстве родителей и краже, предстанет перед судом. Об этом сообщило главное Следственное управление СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 15 июля 2022 года 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своей матери множественные удары ножом. После этого обвиняемый убил отца, который находился в той же квартире.

Затем он устроил в квартире беспорядок, чтобы инсценировать ограбление. Перед уходом мужчина украл деньги и золотую цепочку своих родителей, после чего скрылся. Тела погибших пенсионеров обнаружили соседи.

Ранее суд приговорил к пожизненному сроку москвича, убившего родителей ради наследства. 33-летний мужчина накопил большое количество долгов по кредитам и хотел с помощью наследства расплатиться. На даче родителей в Сергиево-Посадском городском округе он сначала напал с ножом на отца, а потом задушил мать. После этого он облил помещение горючей жидкостью и оставил зажженную свечу, чтобы инсценировать пожар.

Убийства Суд Полиция Следственный комитет России
04 декабря 2023, 21:45
Прокурор запросил для экс-министра Абызова более 19 лет заключения
РИА «Новости»
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Бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову грозит 19,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание запросил гособвинитель у Преображенского суда Москвы, сообщило РИА «Новости».

«Прошу признать Абызова виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 19 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, прошу назначить ему штраф в размере 470 миллионов рублей», - сказал представитель гособвинения.

По словам прокурора, обвинение по статье 210 Уголовного кодекса (Создание преступного сообщества) полностью подтверждается. Соучастники преступления были давно знакомы, и между ними существовала иерархия, главным лицом в которой был Абызов.

Также гособвинение попросило суд лишить Абызова ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции. Иск потерпевшей стороны обвинение предлагает удовлетворить в полном объеме, взыскав со всех подсудимых полтора миллиарда рублей.

Ранее адвокат Абызова Анатолий Кузнецов сообщил, что его подзащитный заплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры. Защитник уточнил, что эти деньги бывший министр взял из собственных средств.

Генпрокуратура РФ Суд
04 декабря 2023, 21:07
Уроженца Литвы задержали за организацию взрыва у военкомата в Петербурге
РИА «Новости»
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Подозреваемого в организации взрыва у здания военного комиссариата в Невском районе задержали в Санкт-Петербурге. Об этом «Известиям» сообщил источник в силовых структурах.

По предварительным данным, к взрыву причастен мужчина с российским гражданством, родившийся в Литве. Он пытался избежать правосудия и использовал все известные ему способы конспирации.

Сам подозреваемый признался, что хотел запугать людей, которые могут прийти в военкомат. Компоненты взрывного устройства задержанный собирал на месте работы.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном хранении и перевозке взрывных устройств и террористическом акте. Теперь подозреваемому грозит до 28 лет лишения свободы.

СВУ сработало около дома № 5 на улице Крупской, где находится военный комиссариат Невского района, 5 сентября. Пострадавших и возгорания зафиксировано не было. Момент взрыва у здания военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга попал на видео.

Санкт-Петербург Взрывы

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