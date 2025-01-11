11 января 2025, 05:35

Телеканал «ТВ-Центр» могут оштрафовать на 4 миллиона за пропаганду ЛГБТ

РИА «Новости»
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Телеканал «ТВ-Центр» могут оштрафовать на четыре миллиона рублей или приостановить деятельность на 90 дней за пропаганду ЛГБТ*. Протокол в отношении телеканала зарегистрировал Таганский суд Москвы.

Протокол составили за распространение среди совершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В суд материалы поступили 10 января.

По этой статье предусмотрено наказание в четыре миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 суток.

Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступали трансгендерные* артисты , оштрафовали на 250 тысяч рублей. Представители клуба вину признали частично. Однако у правоохранителей имеются доказательства нарушений.

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Штрафы Рубль Суд ЛГБТ
11 января 2025, 03:11
Семейная пара из Подмосковья развела маркетплейс на 18 миллионов
Freepik
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В Подмосковье полиция задержала супружескую пару, которая, используя мошенническую схему, обманула маркетплейс на 18 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, злоумышленники воспользовались проходившей у одного из маркетплейсов акцией, по которой за оставленный комментарий к покупке начислялись бонусы, которые можно было использовать для оплаты других товаров. После того, как мошенники делали заказ, при помощи некоего специального программного обеспечения они оставляли отзыв и сразу отменяли покупку. Используя различные аккаунты, супругам удалось оставить около миллиона комментариев.

Следующим этапом в этой схеме был вывод средств. Для этого аферисты зарегистрировали на маркетплейсе собственный интернет-магазин, где сами у себя покупали товары по завышенным в несколько раз ценам, расплачиваясь накопленными баллами. При этом продавцу маркетплейс компенсировал оплату переводом денежных средств.

Как рассказали правоохранители, эту схему супругам удавалось проворачивать около пяти месяцев, в течение которых они выудили из маркетплейса около 18 миллионов рублей.

В отношении аферистов возбудили уголовное дело статье «Мошенничество». Обоих фигурантов заключили под стражу, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы рекомендовать клиентам российские аналоги товаров иностранных брендов при поиске товара. Новые правила хотят ввести в рамках законопроекта о «российской полке».

Заключенные Уголовное дело Рубль МВД РФ Правила Отношения Мошенничество Россия Минпромторг РФ Полиция Новый год Маркетплейсы Покупки
11 января 2025, 00:54
СК опубликовал видео допроса подростка-поджигателя из Курска
РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Курской области опубликовал видео допроса подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске. Школьник рассказал, как совершил правонарушение.

«Я ударил по лобовому стеклу машины, потом я оказался на территории школы. Я побежал к главному входу, там я разбил стекло и без проблем выбежал на улицу, покинул территорию школы», - рассказал 16-летний юноша.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта».

Утром 10 января подросток с молотком ворвался в школу , разбил входную дверь и выбежал на улицу. Охранник не смог остановить его. Убегая, школьник бросил сумку - в ней нашли два ножа и бутылку с жидкостью для розжига.

Нападавшим оказался ученик курской школы № 40. Предварительная причина - безответная любовь. Однако следователи рассматривают еще одну версию - подросток мог играть в суицидальную игру. Задание напасть на школу он мог получить в ней.

Уголовное дело Школы Видео Школьники Следственный комитет России Курская область
10 января 2025, 23:53
«Закрывал мне рот рукой». Несовершеннолетняя обвинила певца Ильтяшева в домогательствах
Freepik
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Россиянка обвинила заслуженного артиста Карачаево-Черкессии Ислама Итляшева в домогательствах и избиении, когда ей было всего 16 лет. Видеозапись с рассказом девушки опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Знакомство в Сети и встреча после концерта Девушка рассказала, что полтора года назад, когда ей было 16 лет, вместе со своей подругой она решила пойти на концерт артиста в Саранске. За несколько часов до мероприятия подруги записали историю в Instagram* под песню Итляшева, и отметили его на видео. Артист ответил на их историю и предложил девушке пообщаться.

Приглашение в отель По словам фанатки, после концерта она прошла в гримерку, где познакомилась с артистом и попросила его пригласить свою подругу, сославшись на то, что одной ей было страшно.

В результате обе девушки вместе с певцом отправились в отель. На тот момент, как рассказала пострадавшая, она не осознавала всей опасности происходящего и думала, что после недолгого общения подруги просто поедут домой. Однако в какой-то момент, оставшись наедине с девушкой, Итляшев начал приставать к ней и настойчиво предлагал заняться сексом.

Избиение и принуждение к сексу По словам девушки, после отказа в близости певец сначала стал предлагать подарки и деньги, а когда это не сработало, начал применять силу.

«Я начала плакать, орать. А он начал просто бить меня по лицу, закрывал мне рот рукой. Отнял у меня телефон, чтобы я не могла никому написать», - уточнила фанатка.

Публичные обвинения Как заявила девушка, она решилась рассказать об этом лишь сейчас, потому что стала часто слышать истории о домогательствах знаменитостей.

«Мне очень страшно, я не чувствую себя в безопасности. Пугаюсь от каждого шороха, сильно боюсь, потому что мне уже пишут угрозы», - объяснила девушка.

Певец эти обвинения пока никак не прокомментировал.

Ранее стало известно об истории 15-летней школьницы из Дагестана. Парни из старших классов более шести месяцев насиловали ее, предварительно накачивая наркотиками. Республиканское управление МВД выдвинуло свою версию произошедшего.

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10 января 2025, 18:36
Мужчину задержали за нападение на таксиста с ножом в Петербурге
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга задержали мужчину, который подозревается в нападении на таксиста. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

Правоохранители сообщили, что происшествие случилось минувшей ночью возле торгового центра на проспекте Испытателей. Водитель такси 1969 года рождения получил ножевое ранение в область груди, его госпитализировали.

Злоумышленником оказался мужчина 1984 года рождения. Его задержали на улице Дыбенко. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью.

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело

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