Телеканал «ТВ-Центр» могут оштрафовать на 4 миллиона за пропаганду ЛГБТ

В Подмосковье полиция задержала супружескую пару, которая, используя мошенническую схему, обманула маркетплейс на 18 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, злоумышленники воспользовались проходившей у одного из маркетплейсов акцией, по которой за оставленный комментарий к покупке начислялись бонусы, которые можно было использовать для оплаты других товаров. После того, как мошенники делали заказ, при помощи некоего специального программного обеспечения они оставляли отзыв и сразу отменяли покупку. Используя различные аккаунты, супругам удалось оставить около миллиона комментариев.

Следующим этапом в этой схеме был вывод средств. Для этого аферисты зарегистрировали на маркетплейсе собственный интернет-магазин, где сами у себя покупали товары по завышенным в несколько раз ценам, расплачиваясь накопленными баллами. При этом продавцу маркетплейс компенсировал оплату переводом денежных средств.

Как рассказали правоохранители, эту схему супругам удавалось проворачивать около пяти месяцев, в течение которых они выудили из маркетплейса около 18 миллионов рублей.

В отношении аферистов возбудили уголовное дело статье «Мошенничество». Обоих фигурантов заключили под стражу, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы рекомендовать клиентам российские аналоги товаров иностранных брендов при поиске товара. Новые правила хотят ввести в рамках законопроекта о «российской полке».