Телефонные мошенники начали привлекать детей в качестве посредников

«Мошенники активно привлекают детей к участию в преступных схемах, связанных с банковскими картами. Эти схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, полученных в результате мошеннических звонков», - сказал он.

По словам специалиста, злоумышленники создали целые сети «дропперов» из детей, которые откликнулись на объявления о подработке и поделились данными своих банковских карт. Бийчук сообщил, что поступившие на них деньги аферисты просили перевести под определенный процент на другие счета , а в некоторых случаях получали доступ к онлайн-банкингу и самостоятельно проводили транзакции.

Представитель МТС предупредил, что участвовать в таких схемах опасно. Он объяснил, что действия владельцев карт правоохранители могут расценить как посредничество и привлечь к уголовной ответственности.

Некоторые мошенники применили цифровые технологии и создали дипфейковые видео. Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин в разговоре с RT посоветовал перезванивать героям подозрительных роликов и спрашивать, действительно ли им потребовалась помощь.