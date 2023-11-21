Телефонные аферисты украли у москвички 11,7 миллиона рублей

По предварительной информации, 66-летней женщине позвонили мошенники, на другой стороне аппарата говорила якобы ее сестра, которая пожаловалась, что переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина. По ее словам, в результате ДТП девушка-водитель тяжело пострадала.

Напуганная «сестра» рассказала, что в больницу приехали следователь и отец владелицы машины, а также попросила деньги на лечение.

Затем пострадавшей пенсионерке позвонил мужчина, представившийся следователем. Он подтвердил информацию о необходимости предоставления денег на лечение и за невозбуждение уголовного дела.

Выполняя распоряжения злоумышленников, женщина шесть раз передавала курьерам денежные средства, которые прятала в вещи. Суммарный ущерб составил 11,7 миллиона рублей.

«Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, причастных к хищению», - подчеркнули в ведомстве.

Накануне россиянка осталась без жилья и денег после разговора с аферистами. Пенсионерке из Белгорода позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности МФЦ. Собеседник смог убедить 57-летнюю женщину продать квартиру.