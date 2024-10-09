09 октября 2024, 00:06

Тела зарезанных в Тольятти девочек нашла десятилетняя сестра

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Зарезанные в Тольятти девочки двух и пяти лет оказались родными сестрами. Всего в семье пятеро детей. Троих мать родила от своего первого сожителя, а сейчас женщина живет с отцом убитых девочек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства подчеркнул, что самая старшая дочь живет отдельно от родителей, так как уже достигла совершеннолетия.

Остальным дочерям от первого сожителя 13 и 10 лет. Именно последняя девочка и нашла изрезанные трупы младших сестер.

«Семья положительная. До этого никаких психических отклонений [у подозреваемой в убийстве 13-летней девочки] не наблюдалось», - заявил источник.

Тела девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире многоэтажки в Комсомольском районе Тольятти. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух малолетних. По данным СМИ, под подозрение в расправе над девочками попала их единоутробная 13-летняя сестра.

Уголовное дело Убийства Дети Семья
08 октября 2024, 22:46
Двух малолетних девочек жестоко зарезали в Тольятти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Самарской области обнаружили тела девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями. Правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

«В одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти - множественными ножевыми ранениями шеи и туловища», - уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, малолетнего. Правоохранители вместе с криминалистами уже осматривают место происшествия, а также проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства.

В убийстве детей подозревают их старшую сестру - 13-летнюю школьницу, сообщило самарское отделение Kp.ru. Подозреваемая является погибшим детям сводной сестрой по отчиму, написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в Якутии подросток случайно застрелил приятеля из ружья.

Уголовное дело Убийства Дети Поножовщины Следственный комитет России
08 октября 2024, 20:24
Похитившим мигранта для издевательств челябинским подросткам вынесли приговор
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Реальные сроки от шести до девяти лет лишения свободы получили четверо подростков из Челябинской области, похитивших мигранта для издевательств. Об этом со ссылкой на городской суд Копейска сообщило Ura.ru.

Самый большой срок в девять лет колонии строгого режима получил лидер группы. На момент похищения иностранца для издевательств ему уже исполнилось 18 лет.

Его совершеннолетнего подельника приговорили к шести годам строгого режима. Еще два участника похищения, которые на момент совершения преступления не достигли 18 лет, получили по восемь лет колонии.

Суд установил, что осенью прошлого года группа подростков похитила приезжего из Таджикистана и вывезла в лес. На месте мужчину раздели, привязали к дереву, заставляли лаять под угрозой пистолета и грозили повесить.

Все издевательства юноши снимали на видео, а после выложили в социальных сетях, сообщив, что наказали иностранца за изнасилование двух школьниц.

Местные следователи проверили эту информацию, но никаких пострадавших девушек не нашли. Подростков задержали и обвинили в похищении и разбое.

Суд, кроме реальных сроков, также взыскал с участников группы более миллиона рублей в пользу потерпевшего.

В конце сентября этого года саратовские следователи завели уголовное дело после похищения предпринимательницы из Балакова. В ведомстве сообщили, что двое неизвестных подошли к женщине на бульваре Роз, силой усадили ее в машину и скрылись.

Уголовное дело Убийства Дети Поножовщины Следственный комитет России
08 октября 2024, 19:45
Следователи отправились в Израиль ради встречи с киллером Карликом
Читайте нас в: Google Новости
Следователи специально прилетели из России в Израиль, чтобы предъявить обвинение киллеру Дмитрию Карлику. Он в начале нулевых был членом организованной преступной группы, сообщила пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, Карлик вместе с другим участником ОПГ расправился с двумя мужчинами в Петербурге и скрылся от правосудия. Спустя 24 года его нашли в израильской тюрьме.

«Сотрудникам СК организовали командировку в Израиль, где в ходе исполнения запроса об оказании международно-правовой помощи правоохранительными органами Израиля Карлику предъявили обвинение в совершении убийства двух человек», - отметили в СК.

Обвиняемый свою вину признал. Сейчас расследование убийств продолжается, специалисты устанавливают места захоронения тел жертв.

Ранее стало известно, что мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на свидании в подвале одной из многоэтажек Москвы, успел бежать за границу. Его нашли в Узбекистане.

Санкт-Петербург Израиль Следственный комитет России
08 октября 2024, 03:03
«Ну и что, что он блогер». Губернатор Ставрополья рассказал о задержании Тринадцатого
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Блогер Егор Гузенко с псевдонимами Тринадцатый и Турист находился в федеральном розыске. На праздник в Новопавловске он пришел в балаклаве и оказал сопротивление полиции, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Ну и что, что он блогер. У нас сегодня не блогеры руководят, а закон и Конституция России», - сказал он.

Владимиров сообщил, что полиция разыскивала Гузенко в течение двух лет. По его словам, блогер пришел на праздник в балаклаве и повел себя вызывающе. По его мнению, правоохранители не могли не отреагировать на это. Губернатор сообщил, что при задержании мужчина оказал сопротивление.

Силовики задержали Гузенко 5 октября на Дне города Новопавловска. Тринадцатого заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти. Он отказался давать показания.

Задержания Уголовное дело Блогеры Аресты

Новости по теме