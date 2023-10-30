Тела матери и дочери нашли в их доме в Омской области

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Тела двух убитых пенсионерок - матери и дочери - нашли частном доме в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Тела 87-летней пенсионерки и ее 65-летней дочери обнаружила родственница погибших. Женщина пришла проведать их и увидела, что входная дверь в дом не заперта.

Следователи возбудили уголовное дело о двойном убийстве.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновного лица», - сообщили в региональном главке СК.

Ранее в Екатеринбурге нашли тела двоих 85-летних пенсионеров с признаками насильственной смерти. Погибшие были супругами в разводе, но проживали вместе. Убийство произошло в их квартире.