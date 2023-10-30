30 октября 2023, 03:58

Тела матери и дочери нашли в их доме в Омской области

РИА «Новости»
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Тела двух убитых пенсионерок — матери и дочери — нашли частном доме в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Тела двух убитых пенсионерок - матери и дочери - нашли частном доме в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Тела 87-летней пенсионерки и ее 65-летней дочери обнаружила родственница погибших. Женщина пришла проведать их и увидела, что входная дверь в дом не заперта.

Следователи возбудили уголовное дело о двойном убийстве.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновного лица», - сообщили в региональном главке СК.

Ранее в Екатеринбурге нашли тела двоих 85-летних пенсионеров с признаками насильственной смерти. Погибшие были супругами в разводе, но проживали вместе. Убийство произошло в их квартире.

Убийства Полиция Следственный комитет России
30 октября 2023, 06:19
Полицейские пострадали при беспорядках в Махачкале
РИА «Новости»
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Медицинская помощь после беспорядков в Махачкале потребовалась как гражданским, так и полицейским. Пострадали более 20 человек, сообщил в своем Telegram-канале Минздрав Дагестана.

«Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья», - сообщили в министерстве.

В республиканские стационары отправили 10 человек, в том числе полицейских. Двое пациентов - в крайне тяжелом состоянии. Среди госпитализированных, по информации Минздрава Дагестана, есть люди в тяжелом и состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие травмы. Более 10 человек оказали медпомощь амбулаторно.

Жители Махачкалы 29 октября штурмовали аэропорт, в который летел самолет из Тель-Авива. Мужчины с флагами Палестины снесли забор и перекрыли взлетно-посадочную полосу. Власти осудили беспорядки и призвали правоохранительные органы разобраться в происходящем. Росавиация объявила, что до 6 ноября аэропорт приостановит прием воздушных судов.

Дагестан Беспорядки Полиция
29 октября 2023, 17:57
Пенсионерку и ее престарелую мать зарезали в частном доме в Омске
РИА «Новости»
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Двух пенсионерок обнаружили убитыми в их доме в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, трупы нашла знакомая семьи. Она пришла в гости к подругам, но увидела незапертую дверь. Войдя в частный дом, женщина увидела тела 87-летней пенсионерки и ее 66-летней дочери с колото-резаными ранами.

Очевидец уточнила, что семья была благополучной и не злоупотребляла алкоголем, на учете в МВД они не состояли. Правоохранительные органы завели уголовное дело и начали проверку по факту происшествия.

В субботу в квартире в Екатеринбурге обнаружили тела двоих 85-летних пенсионеров. Погибшие раньше были в браке, потом развелись, но проживали вместе. По неподтвержденным данным, из жилья пропала крупная сумма денег.

Убийства Пенсионеры МВД РФ
29 октября 2023, 08:13
Украинку осудили на 5 лет за кражу сала в День влюбленных
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Тюремный срок за кражу сала в День влюбленных получила 27-летняя жительница Украины. Девушка забрала продукт у нетрезвого спящего незнакомца, сообщило издание «Страна.ua».

Украинка потребляла алкогольные напитки на автостанции Ковеля в Волынской области. Позже, когда компания ее знакомых продолжила веселиться, девушка уснула прямо на улице.

«На соседней лавочке спал другой пьяный мужчина, у которого в сумке было почти восемь килограммов сала. Продукт украли, и собутыльники девушки обвинили в этом ее», - указали в публикации.

Несмотря на то, что жительница Украины могла отделаться незначительным наказанием за свой поступок, ей вменили внушительный приговор - пять лет тюрьмы. Причиной такого решения суда стал факт того, что ранее украинку уже привлекали за кражу товаров из супермаркета. На момент преступления она находилась на испытательном сроке.

Тюрьмы Кражи Украина Продукты
29 октября 2023, 01:12
Участкового полиции нашли застреленным в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Тело 35-летнего участкового городского отдела полиции № 2 обнаружили в Базовом переулке с тремя пулевыми ранениями. Полицейский одним из первых приехал на вызов по делу об убитых пенсионерах в Екатеринбурге, сообщил Life.

У погибшего правоохранителя остались супруга и двое детей. В 2021 году он стал победителем конкурса «Народный участковый» в Кировском районе.

По данным Следственного комитета, тела двоих 85-летних пенсионеров обнаружили в их квартире. Следователи завели дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится сбор вещественных улик и устанавливаются обстоятельства преступления.

Издание «КП-Екатеринбург» сообщило, что из квартиры погибших исчезла крупная сумма денег, которую пожилые люди получили в качестве компенсации за снесенную дачу. Пенсионеры проживали вдвоем. Их дочь погибла при пожаре, а внук умер еще 15 лет назад.

Убийства Пенсионеры Екатеринбург

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