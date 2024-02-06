Таможенники задержали москвича, заказавшего на дом 250 килограммов наркотиков

По данным ведомства, в Россию прегабалин привезли из Казахстана в грузовике с одеждой, бытовой химией и техникой. Когда фура пересекла границу, за ней уже следили силовики.

В итоге 25-летнего заказчика удалось задержать во время получения товара рядом с его домом в Подмосковье. По его словам, он планировал продавать наркотик по всей стране.

Следователи возбудили два уголовных дела. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии.

В московском аэропорту Внуково две женщины, прибывшие из Венесуэлы , также попытались пронести килограмм кокаина мимо сотрудников таможни. Однако контрабандисток сразу же задержали полицейские.