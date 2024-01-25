25 января 2024, 13:02

Таможенники пресекли вывоз 10 тонн морского огурца в Китай

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В московском аэропорту Шереметьево сотрудникам таможни удалось пресечь деятельность контрабандистов, которые вывозили в Китай тонны дальневосточного трепанга. После произошедшего возбудили 14 уголовных дел, сообщили в пресс-службе ФТС.

В ведомстве уточнили, что шереметьевские таможенники вместе с ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России изъяли более 10 тонн морского огурца. Общая стоимость деликатеса превысила 100 миллионов рублей.

В организованную преступную группу входили два гражданина Китая и трое россиян. Они занимались нелегальным промыслом в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Там злоумышленники закупали трепанг, а затем почтой отравляли его в Китай. Доставку незаконного груза они организовывали, задействовав курьеров.

Правоохранители также изъяли транспорт, на котором перевозили незаконно добытый стратегически важный ресурс до места его переработки и хранения. Подозреваемым грозит до 12 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

Ранее в аэропорту Домодедово сотрудники таможни обнаружили у пассажира, прилетевшего из Дубая, незадекларированные швейцарские часы. Стоимость аксессуара марки Audemars Piguet превысила восемь миллионов рублей.

Контрабанда Аэропорт Шереметьево Москва
25 января 2024, 14:16
Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии
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Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Стрелкова признали виновным по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности.

«Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», - указали в пресс-службе суда.

По данным Telegram-канала Mash , из четырех лет он будет отбывать наказание три года и 83 дня. Срок ареста Стрелкову посчитали по формуле день за полтора. Уже через полгода он сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение.

«Служу Отечеству!» - сказал Стрелков после оглашения приговора.

У него также изъяли ноутбук, с которого он писал свои посты.

Суд Москва
25 января 2024, 12:59
Смерть кота Твикса квалифицировали как жестокое обращение с животными
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Уголовное дело после гибели выброшенного из поезда кота Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными, но пока его фигурантом никто не стал. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России „Жестокое обращение с животными“. Дело возбуждено по факту, по уточненным данным, фигурантов в деле пока нет», - сказал собеседник «360».

Будущему обвиняемому грозит наказание от штрафа до 80 тысяч рублей или полугодового дохода до ареста на шесть месяцев либо лишения свободы сроком до трех лет. Законодатели предусмотрели также ограничение свободы до года, обязательные работы до 360 часов и исправительные до года.

Другой источник агентства заявлял, что фигуранткой уголовного дела стала проводница поезда. Он не уточнил, как именно квалифицировали преступление. Полиция устроила проверку из-за травли в соцсетях - люди отправляли угрозы женщине-кондуктору автобуса , которую приняли за работницу РЖД.

Твикс умер после того, как в поезде выбрался из переноски, проводница не нашла его хозяев и попросила пассажира в тамбуре выставить его на улицу. Хронологию событий отследили по записям камер. Мужчина, который вез животное, в это время спал.

РЖД Уголовное дело Коты Животные Следственный комитет России
25 января 2024, 07:17
Коттеджный поселок в Одинцове с домом Ходорковского снова конфисковали
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Одинцовский горсуд по требованию Генпрокуратуры конфисковал коттеджный поселок «Яблоневый сад», где находились дома основателей и топ-менеджеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщил «Коммерсант».

Иск подали в октябре 2023 года, удовлетворили 17 января. Генпрокуратура обосновала свое требование приговором Мещанского райсуда 2005 года, который признал Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева виновными в том числе в неуплате налогов , и гражданским иском ФНС о взыскании многомиллиардного ущерба.

Кооператив индивидуальных застройщиков «Яблоневый сад» в деревне Жуковка Одинцовского округа создали в 1997 году. По информации издания, его открыли не для привлечения инвестиций, а для отмывания доходов. Кооператив учредили через две дочерние компании Group MENATEP Limited, акциями которых владели топ-менеджеры ЮКОСа.

На его территории построили семь жилых домов для членов правления кооператива, в том числе Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева, а также административную недвижимость. В 2022 году это имущество по иску приставов обратили в доход государства, но, по информации Генпрокуратуры, не направили на погашение долгов по налогам. Теперь недвижимость снова конфисковали, чтобы выставить на аукцион.

В январе 2024 года Михаила Ходорковского * вновь объявили в розыск. Его обвинили в фейках о российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Генпрокуратура РФ Одинцово Суд Недвижимость
25 января 2024, 04:31
Младенец умер под боком у пьяной матери в Первоуральске
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Младенец умер в Первоуральске Свердловской области, пока родители распивали спиртные напитки в честь его первого дня рождения. Подробности рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, его слова привело РИА «Новости».

«Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала неотложку», - рассказал Горелых.

Врачам скорой не удалось спасти ребенка. Сообщение о смерти в СК РФ поступило 21 января, следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По версии следствия, признаков криминальной смерти нет.

В педиатрической службе сообщили, что посетили семью в день гибели ребенка, но получить объяснения от матери им не удалось Женщина пребывала в тяжелом похмелье и не помнила происходящего, сообщил kp.ru.

Днем ранее в Первоуральске умерла пятимесячная девочка. Она могла захлебнуться рвотными массами. Девочка погибла в кроватке под завалами одежды.

Дети МВД РФ СК РФ Свердловская область

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