«Товарищ устроил потасовку в миграционном МФЦ, потом начал бежать в сторону школы № 4, где была куча детей. Слава богу, что ребята из Росгвардии вышли из службы приставов, успели его задержать. После школы там выходили сотни детей, все обошлось. Человека обезвредили», - сказал он.

Днем в среду в Люберцах мужчина напал на женщину с ребенком , вооружившись мачете. Женщине он успел нанести незначительные травмы, ребенок не пострадал.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, которым пришлось применить табельное оружие и ранить фигуранта, момент попал на видео.

Другой очевидец сообщил, что после задержания мужчина говорил о неких зомби и звал маму.