«Там люди стоят». Погибший в Махачкале полицейский Алиев отказался прятаться от террористов

«Житель забежал с улицы… калитку открыл: „Зайди“. [Хабиб] говорит: „Там люди стоят, надо помочь, чтобы они зашли“», - рассказал двоюродный дядя погибшего.

Эту информацию подтвердила РИА «Новости» руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков», - подчеркнула она.

В результате перестрелки с нападавшими Алиев погиб.

Ранее стало известно, что в Махачкале и Дербенте жертвами нападения боевиков стали 20 человек. Среди пострадавших и погибших есть правоохранители и простые жители.