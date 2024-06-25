«Там люди стоят». Погибший в Махачкале полицейский Алиев отказался прятаться от террористов
Жители Махачкалы предлагали полицейскому Хабибу Алиеву спрятаться от террористов, но он отказался. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на родственника правоохранителя.
«Житель забежал с улицы… калитку открыл: „Зайди“. [Хабиб] говорит: „Там люди стоят, надо помочь, чтобы они зашли“», - рассказал двоюродный дядя погибшего.
Эту информацию подтвердила РИА «Новости» руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков», - подчеркнула она.
В результате перестрелки с нападавшими Алиев погиб.
Ранее стало известно, что в Махачкале и Дербенте жертвами нападения боевиков стали 20 человек. Среди пострадавших и погибших есть правоохранители и простые жители.