Таксиста во Владивостоке осудят за самоуправство после конфликта со школьницей

В полицию пожаловался отец 16-летней девушки. Он сказал, что она вернулась домой напуганная и без вещей. Сумка осталась у водителя такси, которое она поймала в районе Набережной улицы.

«По дороге потерпевшей стало плохо, у нее открылась рвота. Водитель начал требовать от пассажирки оплатить расходы на химчистку салона. Завязался конфликт», - сообщили правоохранители.

Девушка выскочила из машины. По версии следствия, водитель схватил ее сумку и уехал. Полицейские разыскали 29-летнего таксиста. Он во всем сознался и раскаялся. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 330 УК России «Самоуправство», мужчине грозит до шести месяцев ареста. Отца девушки тоже решили наказать. Его привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей и провели профилактическую беседу.

В Москве пассажир напал с ножом на таксиста. По информации правоохранителей, с самого начала поездки клиент провоцировал водителя на конфликт, а потом попытался ударить его в шею.