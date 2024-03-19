Такси с зарезанным водителем нашли в Ленобласти

Исчезнувший автомобиль такси марки Lada Largus обнаружили в садовом некоммерческом товариществе «Урожай» в деревне Гостицы. В залитом кровью салоне машины было тело 64-летнего таксиста с ранениями, нанесенными ножом в области груди, шеи и рук.

Полицейские возбудили уголовное дело. В результате следственных мероприятий удалось задержать 23-летнего безработного мужчину из Сланцев, находящегося под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом о краже с конца 2022 года.

Мертвеца без глаз и волос нашли в сугробе в Подмосковье. У закопанного по грудь мужчины руки были сложены и прижаты к телу.